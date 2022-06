La perception du risque : dialogue entre la France et le Japon

Announcement

Présentation

La 11ème édition du colloque « Droits et contentieux du nucléaire » portera sur la représentation du risque nucléaire en France et au Japon. Poids de l'histoire et de la géographie, évolution des théories et des doctrines, transformation des organisations stratégiques et des institutions comptentes, toutes ces facettes seront explorées en gardant présent à l'esprit "le" véritable tsunami et ses conséquences.

Le colloque accueille des intervenants de divers horizons géographiques et disciplinaires, jeunes chercheurs en devenir ou acteurs confirmés mais tous auront à cœur de démontrer et de débattre de notions, de concepts, de théories, de normes en pleine évolution mais encore et toujours d'actualité.

Pluridisiciplinaire, le colloque pourra être suivi en français et en japonais, en présentiel ou à distance. Les communications seront présentées en français ou en japonais. Le colloque se déroulera en traduction simultanée sous la direction de Mme Kyoko Hirota

Programme

1er juillet 2022

Accueil 8h30

Président de l’Université de Nîmes, Benoît Roig

Co directeur Equipe Chrome (UPR 7352), Stéphane Mussard

Directrice Département DEG, Vanessa Monteillet

9h00 Table ronde – La perception du risque : Evolution des normes et doctrines

Introduction et Présidence : Maryse Deguergue, Professeur émérite de droit public, Ecole de Droit de la Sorbonne, Université Paris I, La perception des risques et le droit de l'environnement

Nobuyuki Takahashi , professeur de droit public à Kokugakuin University, Tokyo (Japon), La perception du risque après Fukushima : État des lieux

Nobuyuki Takahashi , professeur de droit public à Kokugakuin University, Tokyo (Japon), La perception du risque après Fukushima : État des lieux

Rémi Scoccimarro , Géographe, Maître de Conférence en langue et civilisation japonaises à l'Université de Toulouse-Jean-Jaurès, Chercheur associé à l'institut français de recherche sur le Japon à la maison franco-japonaise, (Umifre 19, MEAE-CNRS), Géographie électorale et perception du nucléaire au Japon

Muriel Rambour , Maître de conférences en droit public à l'Université de Haute Alsace, Chercheur au Centre européen de recherche sur le risque, le droit des accidents collectifs et des catastrophes (CERDACC, UR 3992), Perception et prévention du risque nucléaire

Isabelle Techer , Professeur Sciences de l'environnement à l'Université de Nîmes (Chrome UPR 7352) et Loïc Ducros, MCF Géosciences de l'environnement à l'Université de Nîmes (Chrome UPR 7352), Les « retombées » de l'accident nucléaire de Fukushima sur la sureté des installations nucléaires françaises

Bastien Lauras , Chef de la division de Marseille de l'Autorité de Sureté Nucléaire, Principes de gestion post-accidentelle d'un accident nucléaire en France

, Chef de la division de Marseille de l’Autorité de Sureté Nucléaire, Principes de gestion post-accidentelle d’un accident nucléaire en France Toru Ogino, Secretary-General of Secretariat of Nuclear Regulation Authority, Japon, L’autorité de sureté nucléaire (NISA) au Japon

2 juillet 2022

Table ronde Les représentations du risque : Regards pluridisciplinaires

8h30 Introduction et Présidence : Marc Leger, Président de la Section française de l’Association internationale du droit nucléaire (AIDN/INLA) et de la Section technique « Droit et Assurance » de la Société française de l’énergie nucléaire (SFEN), membre du groupe INLEX, Le droit peut-il impacter le changement climatique ?