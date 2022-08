Estuaires, des patrimoines en partage

Summary

À l’occasion de l’achèvement de l’opération d’inventaire du patrimoine des rives de l’estuaire de la Gironde, des journées d’étude sont organisées afin de confronter ces données aux autres estuaires français. Il s’agira de présenter des territoires estuariens variés, espaces fluviomaritimes pluriels qui, s’ils ne se résument pas à cette seule présence, se structurent autour de ce dénominateur commun. La relation entre l’homme et ces milieux singuliers constituera le fil rouge de ces journées. Les questions d’échelles, d’aval et d’amont, de rives réunies ou séparées permettront d’interroger l’histoire de ces territoires et leur évolution dans la longue durée. La pluridisciplinarité des approches permettra de mettre en évidence la richesse des patrimoines estuariens, entre nature et culture.