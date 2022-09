Mémoire et histoire en Amérique latine, Espagne, Portugal

Announcement

Argumentaire

La tension entre mémoires(s) et histoire(s), que certains d’entre nous ont abordée aussi bien dans leurs travaux qu’au cours de précédents séminaires, ne peut être dissocié des usages publics et politiques du passé. La mémoire, marqueur des sociétés démocratiques, est devenue un terme fourre-tout. Reconsidérant les principaux concepts à l’œuvre à l’endroit du contemporain ainsi qu’un temps présent hanté par un passé tragique, épistémologiquement dépendant d’un témoignage érigé en exigence morale et sociale, ce séminaire à plusieurs voix continuera de s’intéresser à l’écriture de ce passé proche. Nous aborderons les modalités de son instrumentalisation, de la reconfiguration des mythes fondateurs, ainsi que les « politiques publiques de l’histoire » qui mobilisent des acteurs et des médiations autres que l’historien professionnel (Espagne, Equateur, Venezuela, Mexique). Le contexte de ce retour du passé est par ailleurs très fréquemment celui de violences extrêmes ou de crises à caractère global, liées à des formes de biopouvoir, en d’autres termes, de la « dernière catastrophe » selon l’expression de H. Rousso.

Dépassant les frontières, le séminaire requalifiera par conséquent la notion d’échelle, particulièrement pertinente dans des mondes ibériques en proie au retour d’un passé tragique (guerres civiles, dictatures). De même revisitera-t-il la mémoire d’événements suscitant des divisions au sein de sociétés contemporaines portées par une exigence de justice et de réparation (Espagne, pays du Cône sud) et, dans tous les cas, de pratiques de la démocratie. Il reconsidérera l’influence sur cette écriture de l’histoire d’idées et de tendances politiques telles que l’historiographie spécialisée les a décryptés (nationalismes, populismes, révolutions). Il se penchera également sur des sources rendues accessibles par les humanités numériques, y compris dans le domaine de l’histoire visuelle, alors même que d’autres archives de ce présent non révolu, se ferment aux historiens dans les Etats occidentaux. Enfin, il s’attachera au rôle et au statut des sensibilités et des émotions dans cette histoire culturelle du contemporain. Nous nous intéresserons aux régimes émotionnels qui se mettent en place parallèlement aux régimes d’historicité, dans le cadre d’un récit par définition inachevé, marqué du sceau de l’incertitude et non exempt d’une subjectivité partagée voire globalisée.

Programme

Le séminaire a lieu le 2e mercredi du mois de 17 h à 19 h à l’IHTP (Campus Condorcet-IHTP), en alternance présentiel/visioconférence selon la situation, du 9 novembre 2022 au 21 juin 2023.

La journée d’études doctorants - jeunes chercheurs aura lieu en juin.

Le PROGRAMME sera annoncé et actulisé sur les réseaux sociaux de l’IHTP.

Le lien Zoom pour les sessions en distanciel et la transmission en direct sera publié avant chaque session.

9 novembre

W ilson P abón (Universidad Surcolombiana) « La región de Sumapaz como laboratorio de guerra y paz en Colombia. Reflexiones sobre la memoria y la historia desde el tiempo presente »

14 décembre

D avid M arcilhacy (Sorbonne Université) « Le Centenaire du Congrès de Panama (1826- 1926) : rivalités mémorielles et confrontation de projets autour du panaméricanisme »

11 janvier

J or d i C anal (EHESS) « Les couleurs de la politique dans l’Espagne contemporaine »

8 février

B rice C ha m ouleau d e M atha (Université Paris 8) « L'histoire du genre dans l'Espagne du temps présent à l'épreuve de la translatio imperii franquiste »

8 mars

G illian E lizabeth N e w ell ( Universidad Autónoma de Chiapas) « El carnaval zoque de Chiapas, México: visibilizando Tiempo(s) Presente(s) mediante el horizonte biocultural »

12 avril

A na M aría S erna (Instituto Mora, México) « Memoria periodística de la militarización en México 1970-2021 »

10 mai

G abriele B iotti (IHTP) « L’histoire du temps présent entre mémoire, récit et image. Le cinéma en Uruguay après la dictature militaire (1973-1985) »

14 juin

M ario R analletti (Université d’Angers) « Le vol d’enfants sous le franquisme et sous la dernière dictature argentine : l’imaginaire des bourreaux et la justification des crimes »

21 juin

Journée d’Etudes des jeunes chercheurs et chercheuses

Organisation

Séminaire IHTP (CNRS) - Université Paris 8/EHESS/Université Paris Cité

Le séminaire est organisé par :