Sur la corde raide des contraintes éditoriales

Announcement

Argumentaire

Si la traduction est parfois décrite comme un « art de la contrainte » (Dutrait et Zaremba 2010), cela désigne généralement la contrainte linguistique que représente le passage d’un système culturel à un autre. Dans la lignée du tournant sociologique qui anime les études sur la traduction (Wolf et Fukari 2007), la journée d’étude se propose de mettre en lumière les contraintes éditoriales qui déterminent, orientent et façonnent les processus de transferts culturels. Grâce aux archives des maisons d’édition et aux archives de traducteurs (Hartmann et Hersant 2019), il est en effet possible de recueillir des informations de première main sur les conditions matérielles de travail, le système de sélection, de production et de diffusion des œuvres ainsi que la « structure d’activité collective » (Becker 1982) qui concourent aux échanges littéraires entre deux aires linguistiques. Il s’agit ainsi d’éclairer le rôle de figures méconnues du champ littéraire (traducteurs, lecteurs de maisons d’édition, agents littéraires, institutions culturelles…) et d’apporter une contribution à l’étude de la dimension interculturelle en littérature.

La journée d’étude se centre sur les mondes germanophone et francophone afin d'éclairer les mécanismes littéraires, sociaux-économiques et institutionnels à l’œuvre dans la sélection, la production, l’édition et la réception des traductions du français à l’allemand ou de l’allemand au français. Le cadre temporel est la période d’après 1945, pour laquelle de nombreuses archives sont disponibles.

Programme

Vendredi 21 octobre

14h: Accueil des participant.es et mot de bienvenue

14h30-16h: Traduire et éditer la poésie

« Paul Celan und seine französischen Verleger (1960-1970) », Dirk Weissmann (Université Toulouse Jean Jaurès)

(Université Toulouse Jean Jaurès) « Die Macht des Herausgebers aus textgenetischer Sicht: Friedhelm Kemps Übersetzungen zwischen Raub und Recycling », Esa Hartmann (Université de Strasbourg)

(Université de Strasbourg) « ‘‘nicht Fisch nicht Fleisch’’ : la traduction des Mirlitonnades de Samuel Beckett par Elmar Tophoven et Karl Krolow », Solange Arber (Université de Picardie Jules Verne)

16h30-18h: Traduire et éditer le théâtre et le roman

« Théâtre et romans : Dualité de la réception de l’œuvre de Thomas Bernhard en France », Adrien Bessire (Paris)

(Paris) « Traduire le roman de B. Traven, Le trésor de la Sierre Madre : de l’adaptation cinématographique aux versions allemande et anglaise du texte », Anne Sommerlat (Université de Picardie Jules Verne)

(Université de Picardie Jules Verne) « Pratiques éditoriales dans la traduction des littératures policières et pour la jeunesse : points de vue de traducteurs », Dorothée Cailleux (Université Paris X Nanterre)

Samedi 22 octobre

9h30-10h30: Aspects éditoriaux de la traduction d'après-guerre

« À l’heure des comptes : la situation des traductions de l’allemand au lendemain de la guerre (1945-1950) », Alexis Tautou (Université Rennes II)

(Université Rennes II) « Les enjeux de la traduction/médiation de la littérature d’exil en France dans les années 1950 », Angela Sanmann (Université de Lausanne)

11h-12: Les politiques éditoriales dans leurs contextes historiques

« L’édition en RDA, entre contrainte(s) et liberté(s) », Danielle Risterucci-Roudnicky (Berlin)

(Berlin) « Friedhelm Kemp et la série Contemporains chez Kösel (1968-1970) : écrire l’histoire éditoriale d’un transfert franco-allemand ? », Clément Fradin (Marseille)

12h-12h30: Discussion finale animée par Jürgen Ritte (Université Sorbonne Nouvelle)