Summary

L’Adriatique antique, en tant qu’un espace d’échange, de commerce, de cultures, connaît de nouvelles approches et de nouvelles connaissances qui nous permettent de mieux appréhender l’héritage romain et les nouvelles pratiques médiévales aux influences diverses. Le destin de son territoire romain est déterminé par des facteurs économiques, politiques et sociaux et par des événements historiques importants. Comment ces facteurs ont influencé le paysage urbain, agricole et militaire dans différentes parties de la région ? Peut-on dire que l’Adriatique est un lieu où l’Est et l’Ouest se rencontrent, ou bien un lieu de divisions ? Ces journées d’étude doctorales ont pour objectif de présenter et d’interroger l’Adriatique dans ses dimensions spatiales et temporelles en le considérant comme le point de jonction de l’Occident et de l’Orient, notamment à l’époque de l’Antiquité tardive et du haut Moyen Âge.