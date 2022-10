Announcement

Présentation

Inscrit dans le volet Formation à la recherche du programme ANR « Littératures Populaires du Levant. Archiver, analyser et conter le Roman de Baybars au XXIe siècle » (LiPoL, 2020-2024), le séminaire « Littératures populaires arabes : textes, méthodes, perspectives » aborde des questions disciplinaires et méthodologiques concernant la catégorie « littérature populaire » depuis les origines médiévales de cette littérature et jusqu’à sa réception à l’époque moderne.

L’édition 2022-23 du séminaire est divisée en cinq axes :

Méthodologique : Y a-t-il des outils propres au « populaire » ? Anthropologique : aborder le populaire en tant qu’élément culturel vivant et analyser ses fonctions ; Littéraire : Questionner les frontières des genres dits populaires dans le patrimoine littéraire arabe et leur interaction avec d’autres catégories ; Linguistique : Définir le moyen-arabe comme langue littéraire ; Traductologique : comment rendre le texte populaire arabe dans d’autres langues, pour quels objectifs et pour quel public ?

Cette édition situe ainsi le populaire à la croisée de plusieurs problématiques et de plusieurs disciplines, et s’intéresse à ses interactions et ses chevauchements avec d’autres catégories comme la littérature orale et la littérature dialectale, mais aussi avec la littérature savante et la littérature religieuse canonique.

Programme

Axe Méthodologie

22.09.2022

Abderrahmane Ghanimi et Amel Halimi (Université Sultan Moulay Slimane) – Présentation des travaux du Laboratoire de Recherches en Narration, Imaginaire et Formes Culturelles : « Patrimoine et Culture » et « Le fantastique dans les contes populaires marocains dans la région de Béni Mellal et Khénifra »

06.10.2022

Fatima Zahra Salih (Université Sultan Moulay Slimane) – « La collecte de littérature orale : une recherche scientifique à dimension humaine ». Résumé et bibliographie de l'intervention disponibles au format PDF : FZ-Salih-seminaire-lipol-20221006.pdf

20.10.2022

Ursula Baumgardt (Inalco) – « Oralité et scripturalité, approches méthodologiques »

Axe Anthropologie

10.11.2022

Kamel Chachoua (CNRS – IREMAM) – « Joseph Desparmet (1863-1942) et la résistance culturelle populaire et lettrée dans l’Algérie coloniale »

24.11.2022

Malika Assam (Aix-Marseille Université, IREMAM) – « Les recueils de "poésies populaire" dans la Kabylie contemporaine ou les constructions de l’amazighité ». Résumé et bibliographie de l'intervention disponibles au format PDF : Assam-seminaire-lipol-20221126

Axe Littérature

08.12.2022

Sébastien Garnier (Centre Jean Pépin — CNRS UMR 8230) – « Un récit naïf d’édification. De la découverte d’inédits dans des fonds hexagonaux non spécialistes »

05.01.2023

Simon Dubois (Institut français du Proche-Orient)

19.01.2023

Ibrahim Akel (Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3)

Axe Linguistique

02.02.2023

Intervenant à confirmer

16.02.2023

Julien Dufour (ENS Rue d’Ulm)

09.03.2023

Mustafa Alloush (Université Lumière Lyon 2)

23.03.2023

Rosa Pennisi

Axe Traductologie

06.04.2023

Jean-Patrick Guillaume (Université Sorbonne Nouvelle Paris 3)

20.04.2023

Najla Nakhlé Cerruti (CNRS - IREMAM)

04.05.2023

Yves Gonzalez Quijano (Université Lumière – Lyon 2)

Voir l’annonce sur le blog du programme ANR LiPoL.

Informations pratiques

Quinze séances bi-mensuelles sont organisées en hybride dans la salle Seurat de la médiathèque de la MMSH (Aix-en-Provence), les jeudis de 15h à 17h. Le séminaire est mutualisé avec Sorbonne Université et l'Université Sultan Moulay Slimane (Béni Mellal, Maroc).

Pour obtenir un accès à la réunion virtuelle, contacter Claire Cialone-Grégoire : claire.cialone-gregoire[at]cnrs[point]fr.