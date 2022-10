Announcement

Programme

Lundi 10 octobre

16 :30-18 :00 Maison de la Recherche, salle des thèses.

Présentation de l’ouvrage collectif (Costa Rica) : Migrations, voyages et transferts culturels : traces de mobilités entre le Mexique, l'Amérique centrale, la France et l'Espagne (1821-2021)

2 conférenciers invités par le projet EMILA présenteront le livre issu du congrès organisé à distance en juillet 2020, récemment paru au Costa Rica, édité par Ronald Soto-Quiros (AMERIBER, UB) et Isabelle Tauzin-Castellanos (AMERIBER, UBM). La présentation sera bilingue, en français et en espagnol.

Manuel Santirso (Université Autonome de Barcelone) : ¿Frontera o puente? El primer exilio español en Francia 1830-1852

Mercredi 12 octobre

9 :00-10 :30 – Maison de la Recherche, salle des thèses

Dans le prolongement de la journée d’études organisée à Lima le 31 août 2022 à l’Institut Porras Barrenechea, par le coordinateur péruvien du projet ECOS Marcel Velazquez Castro, journée inaugurée par Harry Belevan Mc-Bride, qui fut ambassadeur du Pérou en France, les chercheurs péruviens Luz Ainai Morales Pino (Pontificia Universidad Catolica del Peru) et Juan Carlos La Serna (Ministerio de la Cultura, UNMSM, U. Lima) réalisent des recherches en France et présentent leurs travaux à Bordeaux Montaigne et à Paris.

Conférences en espagnol: De la guerre du Pacifique au Centenaire de l’indépendance : Pérou, migration française, influences mutuelles et cultures locales.

Juan Carlos La Serna (U. San Marcos, U Lima): Le Pérou en 1900. Photographie, entrepreneurs de l’image et archives visuelles du pays des incas (1893-1912)

Luz Ainai Morales Pino (par zoom, agrégation interne d'espagnol): Simón Bolívar au-delà du culte et du mythe : regards sur l'histoire, la littérature et la mémoire.

18 :30 : Espace Saint-Rémi Bordeaux

Vernissage de l'exposition De Bordeaux à Lima : deux siècles de circulations et d’échanges entre la France et le Pérou

Exposition ouverte au public : jeudi 13 octobre - samedi 22 octobre, 13 :30-18 :30

(tous les jours sauf le lundi).

À l’occasion du Bicentenaire de l’Indépendance du Pérou (2021-2024), l’exposition propose un parcours visuel sur les circulations humaines, culturelles, artistiques et économiques intenses au cours de deux siècles entre les villes de Bordeaux et de Lima, et au-delà entre la France et le Pérou.

Le visiteur découvre plus de 60 gravures, photos et documents sélectionnés par les chercheurs qui témoignent des liens privilégiés entre le mythique pays des Incas et le port girondin. La Franco-Péruvienne Flora Tristan, les peintres Monvoisin et Bonnaffé, le photographe Eugène Courret sont les noms les plus illustres de cette relation bilatérale facilitée au XIXe siècle par les progrès de la navigation, entre émigration familiale et importation de produits exotiques.

L’exposition témoigne aussi de la présence de Péruviens, poètes et penseurs, diplomates et peintres, célèbres ou anonymes dont les lettres, les dessins et les photos sont recueillis dans le cadre du projet scientifique régional Écritures Migrantes Latino-Américaines : histoires et traces en Nouvelle-Aquitaine https://emila.hypotheses.org/

La liberté accordée par l’Institut Universitaire de France dans cette aventure, l’appui stratégique de la Ville de Bordeaux (Direction des Relations internationales), du Consulat du Pérou, les partenariats avec la Bibliothèque Nationale du Pérou, la Maison du Pérou, le groupe musical Perú Inka, la relation étayée avec l’Ambassade de France au Pérou par le projet Ecos-nord Pérou, l’intérêt de l’Ambassade du Pérou en France pour cette manifestation, la curiosité des étudiants de multiples disciplines, le soutien des personnels et de la Présidence de l’Université Bordeaux Montaigne ont été des stimulants puissants dans la présentation d’une histoire sociale connectée entre la France et le Pérou proposée au public de tous âges à l’Espace Saint-Rémi.