Vieillissement et religion

Présentation

Vieillir ne signifie pas être vieux. Le vieillissement commence tôt mais désormais il dure longtemps et la population européenne a de plus en plus de chance de mourir très âgée. Les projections démographiques actuelles prévoient un doublement des personnes de 75 ans ou plus d’ici 2070. Mais derrière de telles données factuelles se cache un processus complexe multidimensionnel qui reste à être compris et interprété. Que signifie vieillir sur un plan biologique, sur un plan psychologique, sur un plan sociétal ? Les progrès médicaux, l’invention de nouveaux modes de vie associés à une culture de la santé prolongent notre espérance de vie en bonne santé. « Vieillir sans jamais devenir vieux » ! Slogan publicitaire et commercial ? Nouvelle et belle espérance ? Les deux sans doute. Repoussés, conjurés ; le grand âge, la dépendance et la mort prennent un nouveau visage mais n’en finissent pas d’insister.

Si le vieillissement est un phénomène qui bouleverse nos existences individuelles et notre vie sociale, qu’en est-il des religions qui accompagnent depuis des temps immémoriaux les sociétés humaines ? Sont-elles elles-mêmes bouleversées dans leurs croyances et leurs pratiques ? Et d’ailleurs quelles perceptions ont-elles du vieillissement ? Est-il sûr que vieillir signifie s’assagir et qu’être pieux c’est apprendre à mourir ? Les retraités actifs et en bonne santé sont-ils une bénédiction pour la vie sociale comme celle des cultes ou bien une privation de responsabilités pour les plus jeunes ? Quels rôles les convictions religieuses jouent-elles quand croît le nombre des personnes dépendantes comme celui de ceux qui les accompagnent ?

Le prisme religieux servira donc à saisir l’épaisseur humaine du phénomène du vieillissement dans sa dimension la plus contemporaine. Sciences de la vie et sciences religieuses sont enseignées à l’EPHE. L’ITEV et l’IREL souhaitent montrer par ce colloque l’interdépendance des approches pour saisir la singularité de notre temps.

Programme

Ouverture du colloque par Jean-Michel Verdier | Président de l'EPHE, Didier Leschi | Président du Conseil de direction de l'IREL, Pierre-Paul Zalio | Président du Campus Condorcet

Présentation des thèmes du colloque et de son contexte par Philippe Gaudin | Directeur de l'IREL, EPHE-PSL et Anne Marcilhac | Directrice de l'ITEV, EPHE-PSL

Les paysages du vieillissement

Présidence : Jean-Michel Verdier | EPHE

11:10-11:40 Paysages du vieillissement : le point de vue du biologiste, Anne Marcilhac | ITEV / Laboratoire Mécanismes moléculaires dans les démences neurodégénératives

| ITEV / Laboratoire Mécanismes moléculaires dans les démences neurodégénératives 11:40-12:10 Paysages du vieillissement : le point de vue du démographe, Jean-Marie Robine | Directeur de recherche émérite en Démographie et épidémiologie à l'Inserm et l'EPHE

Axe 1 - La perception du vieillissement dans la société et dans les traditions religieuses

Présidence : Pierre-Paul Zalio | Campus Condorcet

14:00-14:20 Introduction : Vieillissement et usage des religions aujourd’hui : le modèle de l’accompagnement ? Philippe Gaudin |IREL

|IREL 14:20-14:40 La perception du vieillissement par et dans la société, Jean-Philippe Viriot-Durandal |Professeur des universités en Sociologie à l'Université de Lorraine

|Professeur des universités en Sociologie à l'Université de Lorraine 14:40-15:00 La perception du vieillissement dans les traditions religieuses : le cas du judaïsme, Bernard Paperon |Agrégé de Lettres classiques et ancien chercheur en droit hébraïque au CNRS

|Agrégé de Lettres classiques et ancien chercheur en droit hébraïque au CNRS 15:00-15:20 La perception du vieillissement dans les traditions religieuses : le cas du christianisme, Renaud Rochette | IREL

| IREL 15:40-16:00 La perception du vieillissement dans les traditions religieuses : le cas de l’islam, Jamal Ahbab | IREL

| IREL 16:00-16:20 La perception du vieillissement dans les traditions religieuses : le cas du monde chinois, Daniela Campo | Maître de conférences à l’Université de Strasbourg

Jour 2 – Mercredi 16 novembre 2022

Axe 2 - Place et importance des retraités actifs dans la vie sociale en général et dans les institutions religieuses en particulier

Table ronde animée par Guillaume Goubert | ancien directeur de la publication de La Croix

François-Xavier Albouy | Directeur de recherche à la chaire Transitions économiques, transitions démographiques de Paris-Dauphine

| Directeur de recherche à la chaire Transitions économiques, transitions démographiques de Paris-Dauphine Yves Doubliez |Diacre permanent, Conseiller spirituel Commission AGIR chez Les Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (Les EDC)

|Diacre permanent, Conseiller spirituel Commission AGIR chez Les Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (Les EDC) Antoine Durrleman |Président de la Fondation du protestantisme, ancien président du Centre d'action sociale protestant (CASP), Cour des Comptes

|Président de la Fondation du protestantisme, ancien président du Centre d'action sociale protestant (CASP), Cour des Comptes Frédéric Lavenir | Inspecteur des finances, Président de l’ADIE

Axe 3 – L’impact des religions dans l’accompagnement des personnes âgées

Table ronde animée par Anne Marcilhac | ITEV et Hubert Crépin | Président du Conseil de direction de l'ITEV

Sébastien Yuri Doutreligne | Formateur consultant Santé et Interculturalité

| Formateur consultant Santé et Interculturalité Roméo Fontaine | Chargé de recherche en Économie, INED

| Chargé de recherche en Économie, INED Kheira Saadaoui | doctorante en Sociologie à l'Université de Lorraine

16:00-16:30 : Débat conclusif