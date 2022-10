Announcement

Atelier franco-allemand

Qu’est-ce que l’histoire, qu’est-ce que la civilisation ? En quoi ces deux disciplines proches se ressemblent-elles et diffèrent-elles ? Comment les faire dialoguer et s’enrichir l’une l’autre dans une perspective interdisciplinaire et franco-allemande ? Au-delà des questions d’épistémologie, cet atelier a pour but de s’interroger sur les perspectives d’insertion professionnelle des jeunes chercheuses et chercheurs : comment valoriser et faire reconnaître ses travaux et son CV pour apparaître légitime aux yeux d’un.e historien.ne lorsqu’on est civilisationniste et vice-versa ?

Intérêts

Renforcer l’intégration dans la communauté scientifique franco-allemande par la rencontre entre jeunes chercheuses et chercheurs français.es et allemand.e.s

Réfléchir aux objets, enjeux et méthodes de deux disciplines voisines mais différentes, et apprendre à mieux se comprendre réciproquement

Se familiariser avec les exigences et « pratiques » de deux milieux professionnels

Méthode

Cet atelier associe interventions de chercheuses et chercheurs confirmé.e.s en histoire et en civilisation allemande et échanges autour des sujets de recherche des mastérant.e.s, doctorant.e.s et post-doctorant.e.s, ainsi qu’autour de leurs expériences et interrogations. Il permettra à chacun.e de s’interroger sur son identité de chercheuse ou chercheur et sur l’orientation qu’il ou elle souhaite donner à sa carrière future.

Modalités de participation

Cet atelier s'adresse aux doctorant.e.s et masterant.e.s qui travaillent ou envisagent de travailler sur un sujet d'histoire ou de civilisation allemande.

La langue de l'atelier sera le français, mais chacun.e pourra s'exprimer en français ou en allemand.

Les étudiant.e.s qui souhaitent participer à cet atelier doivent s’inscrire (ou renouveler leur inscription) au CIERA pour l'année en cours.

Les personnes intéressées devront candidater en cliquant sur le bouton "candidatez" en haut à droite. Le dossier de candidature à télécharger sur le site (en un seul fichier PDF) doit comporter un CV et une lettre de motivation et un projet de recherche d’une ou deux pages, à l'attention de Laurence Guillon et Simon Godard.

Frais de déplacement

Les frais de transport pour se rendre au séminaire seront remboursés sur présentation des billets dans la limite de 110 € pour les participant.e.s venant de France et de 140 € pour les participant.e.s venant de l'étranger.

Le CIERA prendra en charge les frais de repas (pauses déjeuner et café).

Date

25/11/2022

Délai de candidature

25/10/2022

Contact

Laurence GUILLON

Université Lyon 2

Laurence.Guillon@univ-lyon2.fr

Simon GODARD

Sciences Po Grenoble – UGA

simon.godard@sciencespo-grenoble.fr

Comité de sélection