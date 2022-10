Summary

Le 21 octobre 2022 marquera le 600e anniversaire de la mort du roi Charles VI. Nous souhaitons profiter de cet anniversaire pour faire le bilan du long règne (1380-1422) d’un roi d’abord bien-aimé, puis contesté. La journée permettra de faire dialoguer des historiens et des historiens de la littérature autour d’une figure royale dans l’entourage de qui on rencontre de grands auteurs comme Philippe de Mézières, Jean Froissart, Christine de Pizan. Par ailleurs, cette période présente un caractère paradoxal pour l’histoire politique de la France. En effet, en dépit de la maladie du roi, de la guerre civile et de la guerre contre l’Angleterre, l’État continue de se construire comme l’ont montré de nombreux historiens à la suite de Bernard Guenée. Le règne de Charles VI constitue donc un moment fascinant de l’histoire de France tant sur le plan culturel que social et politique.