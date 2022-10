Le panhispanisme : tensions, écarts, rencontres

Le mot panhispanisme a toujours fait référence, surtout, à la langue en ce qu’elle constitue le dénominateur commun d’un ensemble de territoires dans lesquels on utilise l’espagnol de façon plus ou moins prépondérante. Le but du prochain colloque international de la Société des hispanistes français (SHF) est de s’interroger, de débattre et d’échanger, depuis des approches et des perspectives variées, sur la notion et la réalité du panhispanisme. L’hispanisme, le lusitanisme, le galéguisme, le catalanisme et l’américanisme sont concernés par cette thématique qui se déclinera en plusieurs disciplines : lexicographie, dialectologie, traductologie, didactique de la langue, analyse du discours, glottopolitique, sociolinguistique, civilisation, études culturelles, études postcoloniales, études cinématographiques et histoire en général.

Argumentos El vocablo panhispanismo apareció unas décadas más tarde que sus análogospangermanismo, paneslavismo o panlatinismo, en el momento en que España perdía susúltimas posesiones de Ultramar. A lo largo del siglo XX, el término panhispanismo conviviócon otras palabras más o menos equivalentes como hispano-americanismo, iberoamericanismo, hispanismo o aun hispanidad, palabras de significado más restringido comohispanoafricanismo e hispanojudaísmo e inclusive palabras alternativas comopancatalanismo ou paniberismo. El vocablo panhispanismo siempre ha hecho referencia,sobre todo, a la lengua, en la medida en que la lengua es el denominador común de unconjunto de territorios en los que se utiliza el castellano de manera más o menospreponderante. Retomado con ímpetu en el primer Congreso de Instituciones Hispánicasrealizado en Madrid en 1963, el vocablo panhispanismo regresa con más vigor aún en2004. Fue el año del III Congreso Internacional de la Lengua Española organizado por elInstituto Cervantes, la Real Academia Española (RAE) y la Asociación de Academias de laLengua Española (ASALE) y cuyo tema fue la identidad lingüística y la globalización; fueel año, asimismo, de la publicación del fascículo La nueva política lingüística panhispánica,en el que las dos últimas instituciones redefinían su política lingüística. A partir de esemomento, la RAE y la ASALE ya no perseguirían la pureza de la lengua sino su unidad,único aspecto que permitía “hablar de la comunidad hispanohablante” sin por ello negarlas “variedades internas” del idioma ni su “evolución”. El objetivo del próximo coloquio internacional de la SHF es preguntarse, debatir ydialogar, desde enfoques y perspectivas diferentes, sobre la noción y la realidad delpanhispanismo. En efecto, el vocablo es cada vez más utilizado en los discursos de lasinstituciones dedicadas a la lengua y a la cultura hispánicas, así como en los discursos depersonalidades públicas, la prensa, la enseñanza y, desde luego, la investigación sobre lahistoria más o menos reciente de los mundos de habla hispana. Como lo muestran lostrabajos más actuales, la noción y la realidad del panhispanismo están sometidas atensiones, desvíos y encuentros diversos y variados: con otras lenguas, en especial laslenguas llamadas indígenas, vernáculas, regionales o minoritarias de los diferentesterritorios y espacios de habla hispana, pero también la lengua inglesa; con las variedadesdel mismo español; las políticas lingüísticas, públicas, sobre todo, en los paísesinteresados; las políticas memoriales y la memoria de los pueblos en general; laenseñanza de la lengua, y ello igualmente como lengua autóctona y como lenguaextranjera; la creación literaria, la escritura científica, periodística y la edición; losdesafíos de internet, de las redes sociales y de otras tecnologías de la comunicación… Elhispanismo, el lusitanismo, el galleguismo, el catalanismo y el americanismo estáninteresados en esta temática que se declinará en varias disciplinas: lexicografía,dialectología, traductología, didáctica de la lengua, análisis del discurso, glotopolítica,sociolingüística, civilización, estudios culturales, estudios postcoloniales, estudioscinematográficos e historia en general.

Argumentaire Le mot panhispanisme (ou panhispanismo en espagnol) est apparu quelques décenniesplus tard que ses analogues pangermanisme, panslavisme ou panlatinisme alors quel’Espagne perdait ses dernières possessions ultramarines. Tout au long du XXe siècle, leterme panhispanismo a cohabité avec d’autres mots plus ou moins équivalents commehispano-americanismo, ibero-americanismo, hispanismo ou même hispanidad, des mots àla signification plus restreinte tels que hispanoafricanismo et hispanojudaísmo, voire desmots alternatifs comme pancatalanisme ou paniberismo. Le mot panhispanisme a toujoursfait référence, surtout, à la langue en ce qu’elle constitue le dénominateur commun d’unensemble de territoires dans lesquels on utilise l’espagnol de façon plus ou moinsprépondérante. Réapparu avec force lors du premier Congreso de Instituciones Hispánicas,qui s’est tenu à Madrid en 1963, le terme panhispanisme revient avec plus de vigueurencore en 2004. Ce fut l’année du III Congreso Internacional de la Lengua Españolaorganisé par l’Instituto Cervantes, la Real Academia Española (RAE) et l’Asociación deAcademias de la Lengua Española (ASALE), dont le sujet portait sur l’identité linguistiqueet la globalisation, ainsi que celle de la publication du fascicule La nueva política lingüísticapanhispánica, où ces deux dernières institutions redéfinissaient leur politiquelinguistique. Désormais, la RAE et l’ASALE ne poursuivraient plus la pureté de la langue,mais son unité, seul aspect qui permettrait de « parler de la communauté hispanophone »sans pour autant bannir les « variétés internes » de l’idiome et son « évolution ». Le but du prochain colloque international de la SHF est de s’interroger, de débattre etd’échanger, depuis des approches et des perspectives variées, sur la notion et la réalité du panhispanisme. Effectivement, ce terme est de plus en plus souvent convoqué dans lediscours des institutions consacrées à la langue et à la culture hispaniques, de même quedans le discours des personnalités publiques, la presse, l’enseignement et, bienévidemment, dans la recherche sur l’histoire plus ou moins récente des mondeshispanophones. Comme en témoignent les travaux les plus actuels, la notion et la réalitéde ce panhispanisme sont soumises à des tensions, des écarts et des rencontres diverses etvariées : avec d’autres langues, notamment les langues dites indigènes, vernaculaires,régionales ou minorisées des différents territoires et espaces hispanophones, mais aussila langue anglaise ; avec les variétés de l’espagnol lui-même ; les politiques linguistiques,publiques, notamment, dans les pays concernés ; les politiques mémorielles et la mémoiredes peuples en général ; l’enseignement de la langue, aussi bien comme langue autochtoneque comme langue étrangère ; la création littéraire, l’écriture scientifique, journalistiqueet l’édition ; les enjeux d’internet, des réseaux sociaux et d’autres technologies de lacommunication… L’hispanisme, le lusitanisme, le galéguisme, le catalanisme etl’américanisme sont concernés par cette thématique qui se déclinera en plusieursdisciplines : lexicographie, dialectologie, traductologie, didactique de la langue, analysedu discours, glottopolitique, sociolinguistique, civilisation, études culturelles, étudespostcoloniales, études cinématographiques et histoire en général. Modalités de soumission Les propositions de communication doivent contenir le titre, l’auteur et son affiliation, ainsi qu’un résumé de 1500 caractères (espaces compris). Une bibliographie peut accompagner le résumé. Les communications retenues pourront être présentées en français, espagnol, portugais, galicien ou catalan, et doivent être conçues pour une présentation d’une durée de 20 minutes. Veuillez envoyer votre proposition de communication aux adresses suivantes : daniel.attala@univ-ubs.fr et immaculada.fabregas@univ-ubs.fr avant le 30 octobre 2022. La réponse vous parviendra avant le 15 décembre 2022. Une publication des travaux est prévue dans la revue HispanismeS. Comité d’organisation Daniel Attala (Université Bretagne Sud-Lorient)

Apresentação A palavra panhispanismo apareceu algumas décadas depois das análogas depangermanismo, paneslavismo ou panlatinismo, no momento em que a Espanha perdia assuas últimas possessões ultramarinas. Ao longo do século XX, o termo panhispanismocoabitou com outras palavras, mais ou menos equivalentes, como hispano-americanismo,ibero-americanismo, hispanismo ou mesmo hispanidade, termos com significação maisrestrita, tais como hispanoafricanismo e hispanojudaísmo, ou mesmo palavras alternativascomo pancatalanismo ou paniberismo. A palavra panhispanismo designou especialmentea língua, na medida em que constitui o denominador comum de um conjunto de territóriosnos quais se utiliza espanhol de maneira mais ou menos preponderante. Retomadodurante o 1° Congresso de Instituições Hispânicas, que se realizou em Madrid em 1963, otermo panhispanismo voltou ainda com mais vigor em 2004. Foi no ano do 3° CongressoInternacional da Língua Espanhola organizado pelo Instituto Cervantes, a Real AcademiaEspanhola (RAE) e a Associação de Academias da Língua Espanhola (ASALE), cujo tema foia identidade linguística e a globalização, ano em que também se publicou o fascículo Lanueva política lingüística panhispánica, que as duas últimas instituições redefiniram a suapolítica linguística. Doravante a RAE e a ASALE não insistiriam mais na pureza da língua,mas sim na sua unidade, o único aspeto que permitiria « falar da comunidadehispanófona » sem no entanto banir as « variedades internas » do idioma e da sua« evolução ». O objetivo do próximo simpósio internacional da SHF é questionar, debater e trocar ideias,a partir de abordagens e perspetivas diversas, sobre a noção e a realidade dopanhispanismo. De facto, este termo é cada vez mais convocado no discurso dasinstituições dedicadas à língua e à cultura hispânicas, assim como no discurso daspersonalidades públicas, na imprensa, no ensino e, evidentemente, na investigação sobrea história mais ou menos recente dos mundos hispanófanos. Como evidenciam aspesquisas mais atuais, a noção e a realidade deste panhispanismo estão sujeitas a tensões,desvios e encontros diversos e variados : com outras línguas, nomeadamente as línguasditas indígenas, vernáculas, regionais ou minoritárias dos diferentes territórios e espaçoshispanófanos, mas também com a língua inglesa ; com as variedades do próprio espanhol;as políticas linguísticas, públicas, nomeadamente nos países em causa ; as políticasmemoriais e a memória dos povos em geral ; o ensino da língua, tanto como língua nativaou como língua estrangeira ; a criação literária, a escrita científica, jornalística e a edição;os desafios da internet, das redes sociais e de outras tecnologias da comunicação… Ohispanismo, o lusitanismo o galeguismo o catalanismo et o americanismo são abrangidospor esta temática que se declina em várias abordagens disciplinares : lexicografia,dialetologia, didática da língua, análise do discurso, glotopolítica, sociolinguística, estudosculturais, estudos pós-coloniais, estudos cinematográficos e história em geral.