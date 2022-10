Cicatrices

Announcement

Argumentaire

Une cicatrice est la marque physique d’une lésion, accidentelle ou provoquée par un coup, une agression. Elle se distingue d’une plaie ouverte par le fait que le tissu est refermé, et qu’au plan physique, donc, une réparation est intervenue. Mais elle reste une marque qui entretient le souvenir du coup, de la douleur, du trauma, elle est donc une entrave à l’oubli et peut réactiver un processus de remémoration. Et la réparation peut n’être que partielle, imparfaite.

La cicatrice renferme une histoire. Dans le domaine de la littérature, elle trouve une fonction fondatrice dans ce qu’Alexandre Gefen appelle « les scénarios de reconnaissance » ; selon Aristote, l’anagnorisis opère dans la tragédie comme un renversement dramaturgique puissant. Aux origines de la littérature, dans le chant XIX de l’Odyssée, la nourrice Euryclée, lavant les pieds d’un étranger, reconnaît Ulysse grâce à la séquelle d’une blessure reçue d’un sanglier lors d’une partie de chasse quand il était adolescent. L’épisode témoigne du pouvoir signifiant de la cicatrice comme marque d’identité.

Le rapport d’un sujet à une cicatrice est ambivalent : on peut vouloir l’exposer ou la cacher, selon les enjeux que l’on y investit, psychologiques, moraux, esthétiques. Il y a longtemps que la photographie, à l’instar des travaux de la canadienne Geneviève Cadieux dans les années 1980, s’est emparée de la puissance narrative de la cicatrice pour détourner sa prétendue monstruosité : le grain de la peau se confond avec le grain du papier de sorte que l’impression photographique elle-même prend le relief de la cicatrice photographiée.

La peinture elle-même s’est approprié le motif, de la figuration à l’abstraction, du Condottiere de Antonello de Messina à Antoni Tapiés : de façon générale, les arts plastiques et visuels, du fait qu’ils travaillent la matière, sont susceptibles de créer d’évocateurs plissements et brisures. Toute atteinte physique dans une texture peut donner à voir une cicatrice pour peu qu’elle fasse sens dans le récit qu’on en tire.

La notion n’est pas étrangère non plus au géographe qui observe ce que les champs de bataille de la Première Guerre mondiale ont légué à la morphologie des paysages, tout comme l’exploitation minière, les lignes à haute tension et les axes autoroutiers considérés comme des mutilations infligées aux espaces naturels. Les frontières, comme autant de tracés reportés sur le papier, s’apparentent souvent, et par excellence, à des cicatrices laissées par l’histoire brutale des conquêtes, des migrations, de l’émancipation.

Hors sa représentation physique, la cicatrice acquiert une fonction symbolique : les traumatismes vécus par des peuples, des communautés, des groupes, prennent forme de cicatrices lorsque leur évocation conjugue blessure et réparation inaboutie. Les guerres produisent des cicatrices en masse, tout comme les conflits résultant de différends sur l’appropriation d’un territoire, de ses ressources et du contrôle des personnes qui y vivent. Ce sont des cicatrices qui témoignent de manière frappante de l’extrême violence exercée sur des personnes incapables de répondre à une agression ou qui sont sans défense. L’Espagne et l’Amérique ont connu (et connaissent actuellement) ces situations, à des degrés divers. Certaines sont refermées, mais la plupart sont encore ouvertes, attisant la douleur des victimes et empêchant le deuil nécessaire. D’autres incitent au combat pour la vérité, la justice et contre l’oubli, comme le montre le travail acharné des associations de défense des Droits de l’Homme. De nombreuses cicatrices sont manifestes, comme le sont les destructions urbaines ; d’autres sont moins perceptibles, comme celles laissées par les disparitions forcées. D’autres encore sont invisibles mais latentes, comme les fosses communes.

Les communications attendues pourront ainsi aborder la ou les cicatrice(s) en tant que marque d’une lacération, fruit d’une violence extrême et de conflits, qui témoigne d’un passé et d’un présent où ont été détruites et recomposées tout à la fois la géographie et la vie-même.

Quel que soit le domaine d’où elle est pensée, la cicatrice est liée à l’existence d’un récit. L’historien y aura recours pour donner à voir les conséquences d’un événement violent ; l’artiste jouera de son ambivalence pour la représenter ou l’évoquer sur le mode analogique, imaginaire. Chaque interprétation est validée par un récit qui la sous-tend, visant l’inscription d’une douleur dans l’espace.

Le colloque est ouvert à tous les hispanistes spécialistes de littérature, arts, cinéma, linguistique, histoire, civilisation, sciences sociales et humaines. Nous attirons cependant votre attention sur le fait que seront privilégiées les propositions mettant en avant les notions de trace et de récit, et non une perspective purement métaphorique.

Modalités de soumission

Les propositions (titre et 10 lignes de présentation) devront être envoyées aux deux adresses suivantes :

ranalletti@univ-angers.fr

contamina@univ-angers.fr

avant le 31 octobre 2022

Le colloque aura lieu à l’Université d’Angers, les 23 et 24 mars 2023.

