Image et musique

L’image et la musique se nourrissent mutuellement depuis l’Antiquité. Les arts fonctionnent comme des vases communicants : ils partagent des thèmes, des lieux communs et un langage codifié (couleur, chromatisme, tonalité, harmonie, etc.). Ce pont entre les arts visuels, plastiques, scéniques et sonores est au cœur des contributions réunies lors de ce douzième congrès international du Groupe de réflexion sur l’image dans le monde hispanique (Grimh).

Plus de 30 chercheurs universitaires, spécialistes du monde hispanique - avec quelques incursions dans l’image et la musique d’ailleurs - proposent une approche interdisciplinaire de ces deux arts, en français et en espagnol, de l’époque médiévale au XXIe siècle, où la musique croise le domaine de l’image, où elles s’alimentent et se complètent.

Outre les conférences, le congrès accueillera plusieurs artistes pour ces rencontres devenues au fil des ans un carrefour incontournable pour ceux qui s’intéressent à l’image dans le monde hispanique.

Programme

Jeudi 17 novembre 2022

9h : Accueil

9h30 : Présentation

10h : Conférence plénière Edgard Samper: La bivalence des instruments de musique dans la peinture religieuse espagnole du Siècle d’Or

11h : Communications en parallèle

Fernando Pancorbo et Sebastián León : "La hórrida voz del montón de carne viva" : Imagen y voz de Polifemo

Pablo Virguetti : El imaginario de la ciudad en los vídeos musicales de rock hispanoamericano

Jeremías Iturra : La "imagen sonora" como concepto polimorfo en el proceso compositivo

Safia Boufalaas : Imaginaires viriles dans le rap chicano et la recherche de la street crédibilité : le cas du pionnier Kid Frost.

Jacques Cabassut : Réel de l'image et de la musique

Diego Alonso-Arévalo : Le vidéoclip et la recherche d'une modernité alternative : exotisme, imagination et utopie dans le folklore digital latino-américain

12h45 : Repas

14h : Communications en parallèle

Cécile Bassuel-Lobera : Peinture et ballet : les rêves dansés de Leonor Fini

Alonso Ortega Moctezuma : La voz, el cuerpo y el carácter de Adelina Patti en la prensa mexicana.

Francisco Villanueva Macías : Entre fugas y silencios: Remedios Varo o la pintura audible

María Luisa Solís Zepeda : ¡El "santón" Jesús Malverde era bien "música"! Un acercamiento a la relación entre imagen, música y religiosidad dentro del narcotráfico en México.

Olivia Pierrugues : Figures d'un discours cantaor : du corps chanteur au chant en corps la photographie de Pepe El de la Matrona

Sophie Dufays et Dominique Nasta : La canción de cuna, un potente catalizador de afectos en el cine hispanoamericano

15h30 : Présentation d’ouvrage

Sophie DUFAYS et Dominique NASTA, coéditrices de Connaît-on la chanson ? Usages de la chanson dans les cinémas d’Europe et d’Amérique Latine depuis 1960.

16h : Masterclass

Masterclass du compositeur Hadrien Bonardo sur la musique de Metropolis de Fritz Lang

17h : Fin des interventions

Vendredi 18 novembre 2022

9h : Communications en parallèle

Mégane Robert : Lita Cabellut : Incarner le duende du flamenco

Jordi Macarro Fernández : La marginación diegética de los subtítulos en lengua francesa en las canciones de la filmografía almodovariana

Isabel Abellán Chuecos : Visiones de García Lorca. Música e imagen en La novia de Paula Ortiz

David Crémaux-Bouche : La adaptación de la novela Patria por el grupo Antecessor

Amparo Aliaga : La música en La tía Tula (Miguel Picazo, 1964): nombrar lo Innombrable

10h30 : Communications en parallèle

César Ruiz Pisano : Reminiscencias carceleras y quinquis en Juro que según Rosalía

Martine Heredia : Jaume Plensa : De la musique au silence

Virginie Giuliana : Cosas nuestras de Ilu Ros: acercamiento a una copla gráfica

Rosario Rodríguez Llorens : El acompañamiento musical de Danses Gitanes, Voyage en Espagne

María Isabel Menéndez Menéndez : Prince of Verdiciu: aproximación a la representación visual del agitador folklórico Rodrigo Cuevas

Jesús Enciso González : Sinfonías de la Ciudad: música e imagen en movimiento"

12h : Vernissage de l’exposition « Il était une fois… la musique » par Luis Doyague et cocktail du Service Culturel de l’Université Lumière Lyon 2.

13h30 : Assemblée générale du GRIMH

15h30 : Communications en parallèle

Olga García Defez : La función narrativa de la música en el cine sonoro de la II República Española: los personajes femeninos

Stefano Leoncini : La chanson dans les films de Nanni Moretti, de Gino Paoli à Mercedes Sosa

Mercedes Iánez Ortega : Construyendo la música para el cine de terror español: 1966- 1976

Joseba BONAUT et Ignacio LASIERRA : La relación entre imagen y música como motor de construcción narrativa en los títulos de crédito de The Young Pope y The New Pope de Paolo Sorrentino

Marc Marti : Heavy metal et punk, la musique filmée dans l'Espagne postfranquiste

Carole Rozzonelli et Alessandro Monti : Image et Musique. Le cinéma de l'Inde.

17h : Clôture du 12e Congrès International du GRIMH

19h30 : Remise du trophée du GRIMH – Restaurant

20h : Banquet du GRIMH