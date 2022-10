« Avec ça, nous gagnerons plus d'une bataille »

Announcement

Présentation

Cette journée d’étude présente la base de données "PS.xx – La propagande sonore enregistrée au XXe siècle", qui répertorie les disques et cassettes audio produits pour la propagande politique en France au XXe siècle et facilite l’accès à leur consultation. PS.xx est réalisée en partenariat avec la BnF, qui lui apporte une contribution décisive avec la numérisation de 200 disques consultables à terme sur gallica.bnf.fr ou "gallica intra-muros", le Pôle numérique recherche de l’EHESS et le Larhra (ENS-Lyon), qui héberge le site de numérisation d'enregistrements anciens "phonobase.org" dirigé par Henri Chamoux.

Comment PS.xx fonctionne-t-elle et quels sont ses objectifs ? Quelles sont les conditions de conservation et de mise à disposition des disques et des cassettes qu’elle rassemble ? Comment ces supports ont-ils été utilisés pour la propagande politique ? Et plus généralement, comment ces enregistrements impactent-ils les sociétés dans lesquelles ils se font entendre ? Autant de questions abordées lors de cette journée par des chercheuses et chercheurs spécialistes de l’histoire du disque, du militantisme, et des relations entre musique et politique.

La base PS.xx est réalisée au Cral (EHESS/CNRS) grâce au soutien de la Région Ile-de-France dans le cadre du Domaine d’intérêt majeur "Patrimoines matériels – innovation, expérimentation et résilience".

Informations pratiques

Présentiel : accès libre

Visioconférence : écrire à psxx@ehess.fr

Programme

9h : Accueil

9h30 Ouverture

Jonathan Thomas (Cral – CNRS) – Porteur du projet PS.xx

(Cral – CNRS) – Porteur du projet PS.xx Emmanuel Aziza – Directeur du Département Son, vidéo, multimédia de la BnF

9h45 Panel 1 : Conserver et mettre à disposition les supports de la propagande sonore

Modération : Jonathan Thomas (Cral – CNRS)

Le fonds de disques politiques à la BnF, Lionel Michaux (BnF – Département Son, vidéo, multimédia)

(BnF – Département Son, vidéo, multimédia) Numérisation et restauration des disques de propagande sonore, Cédric Bergeat (BnF – Département Son, vidéo, multimédia)

(BnF – Département Son, vidéo, multimédia) Discours politiques sur la Phonobase : des collections privées en complément du dépôt légal , Henri Chamoux (Larhra – CNRS)

11h30 Panel 2 : Agir par le son enregistré et ses supports

Modération : Marion Brachet (Cral – EHESS/CNRS)

Les trois médiations du support sonore enregistré : conservation ; reproduction ; amplification, Jonathan Thomas (Cral – CNRS)

(Cral – CNRS) La discothèque politique de Charles Wolff. Quand une collection de disques raconte un parcours militant, Thomas Henry (Documentation de Radio France)

14h Panel 3 : Politisations du disque de musique

Modération : Cecília Pires (Cral – EHESS)

La Collection UNESCO de musique traditionnelle du monde, 1961-1985 : une aventure discographique dans la guerre froide globale, Anaïs Fléchet (CHCSC – Université Versailles St-Quentin-en-Yvelines)

(CHCSC – Université Versailles St-Quentin-en-Yvelines) "L'élimination de l'élément subjectif" ? Béla Bartók et la politisation de la musique enregistrée au vingtième siècle, Nicolò Palazzetti (Université de Rome La Sapienza – ITI CREAA Université de Strasbourg)

(Université de Rome La Sapienza – ITI CREAA Université de Strasbourg) Le statut du disque partisan : entre ressource militante et positionnement dans l’espace électoral, Thibault Jeandemange (Triangle)

15h45 Panel 4 : Ajustements de la propagande sonore enregistrée

Modération : Pierre Prouteau (LESC – CNRS)

Propagande rouge et marchandise musicale. La Jeunesse communiste face au 45 tours (années 1950-70), Jedediah Sklower (Labex ICCA)

(Labex ICCA) Années 68, années vinyles ? Les disques militants, entre auto-production et stratégies de lutte (1967-1979), Paul Boulland (CHS-CNRS) et Julien Lucchini

17h Conférencier invité