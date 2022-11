Summary

Cette journée d’étude a pour ambition d’engager une réflexion collective sur les approches féministes et leurs apports pour répondre à des enjeux de cohésion sociale. Dans une visée transformative des pratiques d’enseignement et de formation dans le domaine des langues-cultures, les objectifs de cette journée sont : (i) de discuter des valeurs liées à la notion d’inclusion, liée notamment au genre et à la sexualité, en s’appuyant sur des travaux de recherche pionniers et des actions de terrain innovantes ; (ii) de dégager à partir de cette discussion sur les valeurs - à l’instar de Tomc (2018) - des pistes pédagogiques concrètes pour une meilleure prise en compte des besoins langagiers et socioculturels spécifiques aux personnes minorées en raison de leur genre ou de leur sexualité, y compris dans une perspective intersectionnelle.