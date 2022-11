Announcement

Colloque international : Transferts culturels et linguistiques (Pays Basque espagnol-Navarre, XIIIe-XIXe siècles) Jeudi 21 et vendredi 22 septembre 2023, en ligne

Argumentaire

Les communications porteront essentiellement sur les échanges et circulations en Navarre et au Pays basque espagnol (à savoir le Guipouscoa, la Biscaye et l’Alava), qu’il s’agisse de transferts culturels, linguistiques, économiques, politiques, juridiques, humains, littéraires, religieux ou esthétiques du Moyen Âge jusqu’à la fin du XIXe siècle. En décloisonnant les travaux issus des champs disciplinaires des hispanistes français (langue et linguistique, histoire et civilisation, littérature), cette manifestation interrogera la nature des acteurs impliqués mais aussi des biens, des idées et des concepts qui ont circulé au sein de ces quatre provinces ibériques, ou entre ces dernières et d’autres territoires espagnols, européens, américains, voire asiatiques. Se centrer sur les territoires basques et navarrais, peu étudiés par les hispanistes français, en intégrant une perspective diachronique, est également au cœur de ce projet de recherche.

D’un point de vue temporel, les communications sélectionnées devront être axées sur la période antérieure au XXe siècle. Les bouleversements politiques et le développement industriel et urbain que connaît le Pays basque espagnol, et dans une moindre mesure la Navarre, à partir de la fin du XIXe siècle sont à l’origine de cette limite chronologique. Quant à la limite chronologique plus ancienne, la couronne de Navarre a connu une intensification de ses échanges interculturels internes et externes, ainsi qu’une consolidation de ses institutions dès le XIIIe siècle. Or, les quatre provinces ont en commun que la codification de leur droit coutumier via la rédaction de fors (fueros) à la fin du Moyen Âge va s’avérer déterminante pour leur évolution sociopolitique jusqu’à l’époque contemporaine.

Au travers de l’étude de la langue, des faits civilisationnistes, voire littéraires, ce projet de recherche entend en effet se consacrer à l’analyse des sociétés basques et navarraises traditionnelles (tant des élites nobiliaires que des plus humbles, des voyageurs que des autochtones), qui se définissent par l’existence d’us et coutumes, de règles de conduite et de contraintes sociales déterminées par l’autorité de la religion, le respect d’institutions et le sentiment d’appartenance à une communauté.

Modalités de soumission

Les acceptations de communications seront transmises aux auteurs, avec les normes de publication, au plus tard le 5 février 2023.

Langues de travail : espagnol et français.

Aucun frais d’inscription ne sera demandé aux communicants.

Les actes seront publiés dans la revue Crisol du CRIIA (Centre de Recherches Ibériques et Ibéro-américaines).

Pour une publication rapide, les articles devront être adressés aux organisatrices au plus tard le 22 septembre 2023.

Les propositions de communication sont à envoyer avec un résumé et une courte notice bio-bibliographique conjointement aux deux organisatrices :

florence.serrano@univ-smb.fr

sylvie.hanicot-bourdier@univ-lorraine.fr

avant le 5 janvier 2023

Organisatrices

Florence Serrano (Université Savoie Mont Blanc)

Sylvie Hanicot-Bourdier (Université de Lorraine)

Avec le soutien financier des laboratoires de recherche LIS (Littératures, imaginaire et société) et LLSETI (Langages, Littératures, Sociétés. Études Transfrontalières et Internationales) des universités de Lorraine et Savoie Mont Blanc.