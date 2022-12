Announcement

Présentation

Le colloque « Regards sur l’autre, Regard de l’autre « explorera les représentations de l’autre dans les littératures de l’Inde ancienne, médiévale et moderne, l’autre pouvant s’entendre dans un sens ethnique, religieux, social, hiérarchique, politique... Comment l’autre est-il perçu? Quel regard porte-t-il sur nous? On cherchera à mettre en lumière les différences de point de vue, à les confronter afin de réunir les deux côtés de la médaille. Les communications exploreront par exemple la figure de l’hérésiarque bouddhiste, jaïn ou matérialiste dans les Purāṇa, celle de la nonne bouddhiste entremetteuse dans la poésie de cour, celle des ascètes brahmaniques dans les littératures narratives bouddhiques, etc. Les sources considérées seront aussi bien épigraphiques et littéraires que philosophiques et archéologiques.

Participation

Le colloque aura lieu les 28 et 29 novembre 2022 à Paris sur deux sites différents : le 28 sur le site Richelieu de la Bibliothèque Nationale de France, salle des conférences, aile Tubeuf, 58 rue de Richelieu et le 29 sur le site Raspail - FMSH de l’École Pratique des Hautes Études, salle 01, 54 bd Raspail.

Informations et inscription : https://autreregard.sciencesconf.org/

Comité d’organisation

Nicolas Dejenne (GREI, USN),

Vincent Eltschinger (GREI-EPHE-PSL),

Anne-Cécile Schreiner (EPHE-PSL),

Amandine Wattelier-Bricout (GREI, ERC-DHARMA, Humboldt Universität)

Colloque international organisé par le GREI Groupe de Recherches en Études Indiennes

Programme

Lundi 28 novembre

Lieu : BnF, site Richelieu, salle des conférences, aile Tubeuf. Adresse : 58, rue de Richelieu, 75002 Paris. Inscriptions sur ce site web, page "Inscription".

9h-9h30 • Accueil et mot de bienvenue

Session Védisme

9h30-10h10 Georges-Jean Pinault , ERC-HisTochText, EPHE-PSL, USN : « L’autre au regard des Indiens védiques »

10h10-10h50 Jan Houben, EPHE-PSL : « Voir et être vu dans le rituel védique : les avakāśa mantra dans le Pravargya »

Session Épigraphie

11h10-11h50 Amandine Wattelier-Bricout , ERC-DHARMA, Humboldt Universität : « Les stratégies de légitimation des rois Somavaṁśin : égaler, encenser, accuser, ignorer ou inventer l’autre »

11h50-12h30 Samana Gururaja, ERC-DHARMA, Humboldt Universität : « The Hoysala Family as seen in the Inscriptions of their Subordinates, c. 1120-1235 C.E. »

Session Histoire

14h00-14h40 Vincent Lefèvre , MNAAG : « L’invention de l’autre : la construction archéologique du monde indien ancien – quelques études de cas »

14h40-15h20 Jean Arzoumanov, Københavns Universitet : « Légende noire du tantrisme et du śāktisme chez quelques auteurs hindous persanophones (début XIXe siècle) »

Session Bibliothèques

15h40-16h20 Jérôme Petit , EPHE-PSL, BnF, et Louise Crayssac, chargée de l’Asie à la délégation aux relations internationales de la BnF : « Regards croisés sur un patrimoine partagé : le projet d’une bibliothèque numérique France - Asie du Sud »

16h20-17h00 Abha Singh, Indira Gandhi National Open University : « Constructing the "Other": Peripheral Voices in the Late Eighteenth Century North India - The Du Jardin Papers »

Mardi 29 novembre

• Lieu : EPHE, site Raspail - FMSH, salle 01. Adresse : 54, bd Raspail, 75006 Paris.

9h-9h30 • Accueil

Session Bouddhisme

9h30-10h10 Hélène De Brux , EPHE-PSL, LMU München : « De l’autre côté du miroir : appropriation et réinvention bouddhique du regard de l’autre »

10h10-10h50 Vincent Eltschinger, EPHE-PSL : « Autres bouddhistes et autres des bouddhistes: vers une typologie »

Session Littérature purāṇique

11h10-11h50 Judit Törzsök, EPHE-PSL : « Les bouddhistes vus par Jayadratha (Cachemire, XIIIe siècle) »

11h50-12h30 Peter Bisschop, Universiteit Leiden : « Scriptures in Dialogue: Narrating the Divine Other in the Purāṇas and related literature »

Session Littérature et philosophie