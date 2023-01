Announcement

Présentation

Colloque organisé dans le cadre du programme de recherche sur Les procès des attentats de 2015-2016 en France—Analyse ethno-comparative et mémorielle, réalisé avec le soutien de l’Institut des Etudes et de la Recherche sur le droit et la justice (IERDJ), par le consortium de recherche constitué par l’Institut international de recherche sur la conflictualité (IiRCO/OMIJ), le Centre universitaire rouennais d’études juridiques (CUREJ), l’Association française pour l’histoire de la justice (AFHJ) et les Archives nationales.

Ce colloque s’inscrit aussi dans les journées décentralisées de l’Association Française pour l’Histoire de la Justice. Ces journées sont organisées en partenariat avec l’Université de Limoges (FDSE), la Cour d’appel de Limoges et le Conseil national des compagnies d’experts de justice (CNCEJ).

La particularité de ce colloque régional est de réunir des acteurs et observateurs des diverses disciplines ayant suivi les procès de terrorisme que nous avons connus ces dernières années.

Participation

Programme

Jeudi 26 janvier

faculté de Droit (site Turgot, 32 rue Turgot) et Vendredi 27 janvier, cour d’appel de Limoges (place d’Aine)

Matinée

9h - Accueil par madame Isabelle Klock-Fontanille, présidente de l’université de Limoges ; madame Hélène Pauliat, directrice de l’OMIJ et membre du Conseil supérieur de la Magistrature ; monsieur Denis Salas, président de l’Association française pour l’histoire de la justice ; monsieur Pascal Plas, co-directeur scientifique du Consortium de recherche.

Allocution d’ouverture : François Molins, procureur général près la Cour de cassation, Les attentats de 2015/2016.L’expérience du procureur de la République de Paris

Rendre-compte des procès. Les différents points de vue

Présidence de séance :Antoine Megie Maître de conférences, université de Rouen

Florence Sturm , journaliste à France Culture (pages judiciaires), Le suivi des procès par la presse (en visio).

, journaliste à France Culture (pages judiciaires), Le suivi des procès par la presse (en visio). David Fritz Goeppinger , auteur, partie civile au procès V13, Tenir un journal de bord au procès V13.

, auteur, partie civile au procès V13, Tenir un journal de bord au procès V13. Marie-Ève Saint-Georges , maîtresse de conférences en sciences de l’information et de la communication, université catholique de Lille, L’analyse des procès français à travers la presse belge.

, maîtresse de conférences en sciences de l’information et de la communication, université catholique de Lille, L’analyse des procès français à travers la presse belge. Antoine Megie, maître de conférences, université de Rouen, Le regard des sciences sociales.

maître de conférences, université de Rouen, Le regard des sciences sociales. Questions et débat.

Déjeuner

Après-midi

Les enjeux des procès pour terrorisme (audiences, acteurs, discours)

Présidence de séance : Sylvie Humbert Professeure HDR d'histoire du droit, C3RD, université catholique de Lille, secrétaire générale de l'AFHJ

Enjeux historiques, juridiques et politiques

Virginie Sansico , historienne, Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales, Les enjeux historiques des procès de terrorisme.

, historienne, Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales, Les enjeux historiques des procès de terrorisme. Sharon Weill , maîtresse de conférences, université américaine de Paris, Les enjeux juridiques des procès de terrorisme, droit national, droit international.

, maîtresse de conférences, université américaine de Paris, Les enjeux juridiques des procès de terrorisme, droit national, droit international. Anne Wyvekens , directrice de recherche émérite au CNRS, Les enjeux de la religion dans l’audience.

, directrice de recherche émérite au CNRS, Les enjeux de la religion dans l’audience. Questions, débat, pause.

Présider et défendre dans les procès pour terrorisme : table ronde

Denis Salas , président de l’AFHJ.

, président de l’AFHJ. Régis de Jorna , président du procès des attentats de janvier 2015 de la Cour d’assises spéciale de Paris (projection d'une interview filmée).

, président du procès des attentats de janvier 2015 de la Cour d’assises spéciale de Paris (projection d'une interview filmée). Adélaide Jacquin, avocate au barreau de Paris, avocate de la défense au procès de Nice.

18-20h Visite du musée national de la porcelaine Adrien Dubouché. Visite réservée aux membres de l’AFHJ et aux communicants

Vendredi 27 janvier 2023

cour d’assises de la cour d’appel de Limoges

9h - Accueil au nom des chefs de cour par madame le procureur général près la cour d’appel de Limoges, Anne Kostomaroff ; madame Hélène Pauliat, directrice de l’OMIJ et membre du CSM ; monsieur Denis Salas, président de l’Association française pour l’histoire de la justice ; monsieur Pascal Plas co-directeur scientifique du Consortium de recherche.

Des procès historiques mis à l’épreuve : organiser, filmer, expertiser

I - Présidence de séance : Hélène Pauliat Professeure de droit public, université de Limoges, membre du CSM

Lise Jaulin, vice-procureure chargée du secrétariat général du PNAT, L’organisation des procès (en visio).

vice-procureure chargée du secrétariat général du PNAT, L’organisation des procès (en visio). Martine Sin Blima-Barru , conservatrice du patrimoine, responsable du département de l’archivage électronique et des archives audiovisuelles aux Archives nationales : Filmer les procès.

, conservatrice du patrimoine, responsable du département de l’archivage électronique et des archives audiovisuelles aux Archives nationales : Filmer les procès. Xavière Siméoni, ancienne juge-assesseure au procès V13.

Questions, débat et pause.

II - Présidence de séance : Philippe Etienne Hecklé, association française pour l’histoire de la justice

Nicolas Braconnay , vice-procureur au Parquet national anti-terroriste, Le rôle du ministère public au procès V13.

, vice-procureur au Parquet national anti-terroriste, Le rôle du ministère public au procès V13. Professeur Bertrand Ludes , directeur de l’Institut médico-légal de Paris.

, directeur de l’Institut médico-légal de Paris. Docteur Daniel Zagury , psychiatre, expert près la cour d’appel de Paris (en visio).

, psychiatre, expert près la cour d’appel de Paris (en visio). Questions, débat.

Déjeuner

Après midi

La place des victimes

Présidence de séance : Pascal Plas Directeur de l’IiRCO/OMIJ

Pascal Plas, directeur de l’IiRCO/OMIJ, L’association des victimes du procès d’Atocha, approche comparée France-Espagne.

directeur de l’IiRCO/OMIJ, L’association des victimes du procès d’Atocha, approche comparée France-Espagne. Catherine Boisseau, psychologue et Présidente de France Victimes 87 et Lindsay Rezzoug, référente terrorisme au sein de l'association France Victimes 87, Prendre en charge les victimes.

psychologue et Présidente de France Victimes 87 référente terrorisme au sein de l'association France Victimes 87, Prendre en charge les victimes. Patrick Séraudie, réalisateur de films documentaires, Projection de rushes de « Gardiens de la mémoire », un film en développement sur les associations de victimes (Pyramide Production, soutien de la Région NA).

Conclusions du colloque