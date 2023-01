Les Vikings en Gascogne

Announcement

Malgré le court délai, il est possible à tout chercheur de proposer une intervention entrant dans le cadre du colloque.

L’objet de ce rassemblement est de revenir sur l’attrait que représenta le monde méditerranéen pour les peuples du Nord et de mettre en lumière certains aspects du mouvement millénaire qui fit descendre les Nordiques (Vandales, Suèves, Alains, Wisigoths, Scandinaves) dans le sud.

Argumentaire

La présence de Vikings en Gascogne est encore aujourd’hui regardée comme incongrue par de nombreux historiens. Leurs certitudes reposent sur une série de clichés forgés au XIXe siècle : les hommes du Nord étaient des nomades qui rembarquaient après leur raid ; seul le pillage les intéressait ; ils n’ont jamais eu d’ambitions politiques en France hormis en Normandie ; leurs déprédations ont été amplifiées voire inventées par des chroniqueurs chrétiens soucieux d’impressionner leurs contemporains ; la Méditerranée n’a jamais été une destination stratégique ; ils ne commencèrent à avoir des velléités commerciales qu’à partir du XIe siècle etc... Ces clichés ont été forgés à une époque où deux romans nationaux ont formaté l’histoire européenne. Le roman national français, anti-germanique depuis la perte de l’Alsace et la Moselle en 1870, a refusé de laisser une place significative dans l’histoire nationale aux Scandinaves, ces Germains païens et analphabètes. Les hommes du Nord seraient passés comme un nuage de criquets sans rien laisser derrière eux hormis chaos et désolation, et là où ils se sont installés -en Normandie-, ils ont été rapidement assimilés, subjugués par la supériorité de la civilisation chrétienne. En France, le phénomène viking est un épiphénomène qui aurait peu influé sur l’histoire nationale, carolingienne en l’occurrence. Conséquence de cette lecture, les historiens français vont faire le choix en 1911 de limiter leur champ de recherche au nord de la Loire où fut fondée la Normandie et d’ignorer les événements ayant touché le sud de la France entre Loire et Pyrénées. Le roman national britannique va au contraire s’approprier le mythe viking. Il est vrai que l’épopée viking permettra l’émergence d’Alfred le Grand, prestigieux fondateur de la royauté anglaise, mais au nom d’un étrange principe de réciprocité, l’historiographie britannique va considérer que les îles britanniques furent le but ultime des migrations vikings.

Ces romans nationaux ont produit une histoire viking déséquilibrée dans laquelle le Nord (Normandie, îles Britanniques, Islande, Groenland, monde baltique, Russie) est surreprésenté et le sud (Aquitaine, Occitanie, Péninsule ibérique, Italie, Afrique du Nord, Egypte) négligé. Cette vision déséquilibrée, qui exclut la Méditerranée du « monde viking » sera confortée par les travaux d’Henri Pirenne qui conclut en 1937 qu’à l’issue de la conquête arabe du VIIIe siècle le monde méditerranéen va être fermé au commerce occidental, obligeant les hommes du Nord à traverser les plaines russes pour atteindre les richesses de l’Orient. Or, non seulement cette « fermeture » est largement contestée depuis toujours, mais Henri Pirenne lui-même admettait une exception de taille à cette « fermeture » commerciale : la traite des esclaves entre France et Espagne par les Pyrénées. Or, la traite va devenir la principale activité commerciale des hommes du Nord déferlant sur l’Occident. Cette traite trans-pyrénéenne a-t-elle été le fait de renégats gascons ou bien de Vikings présents dans le sud de la France ?

Il semblerait que les hommes du Nord comme leurs prédécesseurs Achéens, Doriens, Wisigoths, Suèves et Vandales ont été attirés non par les grises îles britanniques, mais par la lumineuse Méditerranée et ses immenses richesses. La traite des esclaves aurait permis aux hommes du Nord d’équilibrer une balance commerciale structurellement déficitaire avec le monde musulman. Ce passage des hommes du Nord ne va pas être anodin puisque c’est au cours de cette période que le centre du monde glisse de la Méditerranée vers l’Atlantique où de nouvelles puissances : Portugal, Espagne, France, Angleterre, Hollande prennent le relais des puisssances méditerranéennes dans le gouvernement du monde. Or, ce glissement ne s’est pas opéré par Gibraltar, l’Espagne, la Bretagne ou la Normandie, il s’est opéré par l’Aquitaine, celle d’Aliénor qui fut la plus grande puissance navale de son temps. Ce « miracle naval aquitain » pourrait-il s’expliquer par le passage des Hommes du Nord ?

Ce colloque a pour objet de retracer cette histoire de l’attraction qu’a exercée la Méditerranée sur les peuples du Nord depuis la plus haute Antiquité et repositionner la Gascogne dans l’histoire européenne.

Programme indicatif du colloque

Samedi 15 avril

Mot d’accueil et d’introduction de Ghislain de Castelbajac (château de Caumont).

Les origines baltiques des récits homériques Iliade et Odyssée, présentée par Felice Vinci . Le chercheur évoquera les éléments textuels, historiques et géographiques qui lui permettent de suggérer que l’Iliade et l’Odyssée ont eu pour cadre l’Europe du Nord et non la Méditerranée.

. Le chercheur évoquera les éléments textuels, historiques et géographiques qui lui permettent de suggérer que l’Iliade et l’Odyssée ont eu pour cadre l’Europe du Nord et non la Méditerranée. Une origine nordique commune aux peuples envahisseurs de l’Aquitaine et du sud de l’Europe, présentée par Jean-François Maréchal . Le chercheur évoquera les conditions géographiques, les découvertes récentes de l’archéologie et exposera une synthèse nouvelle sur les racines germaniques de l’Europe qui seraient beaucoup moins méditerranéennes et Proche-Orientales qu’on ne le dit.

. Le chercheur évoquera les conditions géographiques, les découvertes récentes de l’archéologie et exposera une synthèse nouvelle sur les racines germaniques de l’Europe qui seraient beaucoup moins méditerranéennes et Proche-Orientales qu’on ne le dit. La traite médiévale en France présentée par Youval Rothman . Youval Rothman se propose d’évoquer le rôle des négoces locaux dans une perspective trans-européenne globale à partir de l’époque mérovingienne. Il situera Aquitaine et Occitanie dans une carte européenne de la traite des esclaves à destination du monde méditerranéen durant le Haut-Moyen-Âge. Youval Rotman évoquera la naissance du monde musulman, la théorie de la fermeture de la Méditerranée de Pirenne et le développement des échanges nord-sud fondés sur la traite.

. Youval Rothman se propose d’évoquer le rôle des négoces locaux dans une perspective trans-européenne globale à partir de l’époque mérovingienne. Il situera Aquitaine et Occitanie dans une carte européenne de la traite des esclaves à destination du monde méditerranéen durant le Haut-Moyen-Âge. Youval Rotman évoquera la naissance du monde musulman, la théorie de la fermeture de la Méditerranée de Pirenne et le développement des échanges nord-sud fondés sur la traite. Gascogne et Septimanie dans les invasions vikings : un raccourci vers la Méditerranée présentée par Joël Supéry. L’auteur propose de regarder le phénomène viking comme une guerre commerciale visant à sécuriser un accès au monde méditerranéen. L’épicentre de cette guerre ne se serait pas trouvé en Neustrie ni en Angleterre, mais bien en Gascogne et Septimanie où un clan va réactiver l’antique route de l’Etain. Pour équilibrer une balance commerciale structurellement déficitaire avec le monde méditerranéen, les Vikings auront recours à la marchandise la plus facile à trouver : le bétail humain.

Dimanche 16 avril

Empreintes du passage des hommes du Nord en Gascogne et Septimanie présentée par Joël Supéry. L’auteur procédera à un inventaire des traces laissées par les hommes du Nord dans l’archéologie, l’iconographie, la toponymie, le droit (cadets et les sires de Gascogne, Droit de Varech, assemblées politiques), les techniques artisanales, l’ethnologie, la linguistique, les traditions notamment maritimes (chasse à la baleine, clin) et la mythologie.

Les chercheurs participeront ensuite à un échange avec le public autour du thème vestiges et héritage nordiques dans la moitié sud de l’Europe. Il y sera question d’histoire, de mythe, d’archéologie, d’ethnologie, de traditions et de linguistique. Le public sera largement invité à s’exprimer, émettre ses doutes et poser ses questions.

Mot de clôture de Ghislain de Castelbajac.

Intervenants

Jean-François Maréchal, Professeur d’histoire et géographie honoraire, diplômé d’études sup. d’archéolog. gallo-romaine et médiévale (Univ. Paris I), lauréat du Prix d’Archéologie Louis Bouvier 1978, président honoraire de la Soc. Fr. d’Archéolog. Sous-Marine (SOFRAS, Paris), membre a.c.n. de la Soc. Nat. des Antiq. de France (SNAF, Palais du Louvre), membre correspondant de l’Académie de Nîmes.

Youval Rotman, professeur d’Histoire médiévale à l’Université de Tel Aviv, auteur de plusieurs ouvrages consacrés à la traite médiévale en Méditerranée.

Joël Supéry, chercheur et essayiste, auteur de La saga des Vikings, une autre histoire des invasions, préface Michel Onfray (Autrement, 2018).

Felice Vinci, chercheur et essayiste, auteur de Homère dans la Baltique : les origines nordiques de l’Odysée et l’Iliade, (2016).

Modalités de contributions

Les Amis de Caumont et l’association Tuskaland organisent ce colloque et réceptionnent les candidatures à tuskaland@gmail.com

avant le 15 février 2023.

Comité scientifique

Le comité scientifique est dirigé par Jean-François Maréchal.

Professeur certifié honoraire d'histoire et géographie (Education nationale), DES d'études sup. d'archéolog. gallo-romaine et médiévale, Université Paris I, DEA de recherche, critique et exploitation des sources documentaires (archéolog. médiévale et paléographie), Univ. Paris I, Lauréat du Prix d'Archéologie Louis Bouvier 1978, décerné par la Soc. des Antiquités Nationales, Président honoraire de la Soc. Fr. d'Archéolog. Sous-Marine (SOFRAS, Paris), Chef de mission des fouilles archéolog. des épavesde la flotte de Bonaparte à Aboukir (Egypte,1986-1996), Membre a.c.n. de la Soc. Nat. des Antiq. de France (SNAF, Paris), Membre correspondant de l'Académie de Nîmes.

Il est secondé par Youval Rotman, médiéviste de l'Université de Tal Aviv..

Youval Rotman est un historien social et anthropologique du monde méditerranéen byzantin. Dans ce cadre, il a travaillé sur l'esclavage, les prisonniers de guerre, les captifs, la rançon des captifs, les relations culturelles et sociales entre les communautés religieuses de différentes confessions, les formes de sainteté et de folie, les processus psychologiques de transformation et la conversion religieuse et psychologique. Il est l'auteur de "Byzantine Slavery and the Mediterranean World" (Harvard University Press, 2009) publié d'abord en français (Les Belles Lettres, 2004), "Insanity and Sanctity in Byzantium : the Ambiguity of Religious Experience" (Harvard University Press, 2016), "Slaveries of the First Millennium" (ARC Humanities Press, 2021), "The Relational Mind : In Between History, Psychology and Anthropology" est paru dans History of Psychology 24(2), pp. 142-163 (2021).

Le troisème membre de notre comité scientifique est Ghislain de Castelbajac

Président d’Applied Business Intelligence (Dubaï et Paris) Senior Advisor pour Cambridge Negotiations Strategy (Washington, DC) Senior Advisor pour l’Agence pour la Diffusion de l’Information Technologique (Paris). Enseignant à l’Ecole de Guerre Economique, Spécialiste de l’Intelligence économique, de la conformité et de la validation des transactions internationales, Maîtrise d’histoire diplomatique (Paris IV Sorbonne) Auteur de « La France et le problème des Nationalités : Pologne, Ukraine, Lituanie » PUPS, 1995