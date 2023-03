Announcement

Présentation

La Société Française d’Etude des Souterrains (SFES) organise chaque année, depuis 1962, un congrès d’archéologie souterraine dans une région française, ou parfois à l'étranger. Si la dimension scientifique est bien présente, l’ambiance se veut décontractée et ces congrès sont surtout un temps d’échange ouvert à tous les publics (professionnels, amateurs) autour d’une passion commune : le monde souterrain artificiel.

Le prochain congrès se tiendra à Chinon les 9, 10 et 11 juin prochain, 55 ans après les journées d’études souterraines organisées en mai 1968 dans cette même ville par Raymond Mauny (1912-1994), professeur d’histoire africaine à la Sorbonne, titulaire de la chaire d’histoire de l’Afrique médiévale et président de la SFES de 1971 à 1975. Ce congrès sera d’ailleurs l’occasion de lui rendre hommage ainsi qu’à une autre figure de notre association, chinonaised’adoption, Dorothée Kleinman (1926-2019).

Ce 45e congrès, organisé en collaboration avec la Société d’histoire de Chinon - Vienne & Loire, se tiendra dans le cadre prestigieux de la Forteresse Royale. Il se veut une opportunité de croiser l’ensemble des travaux récents appréhendant, selon différents types d’approches (architecture, archéologie, histoire), le monde souterrain artificiel au sens large (carrière, troglodytisme, souterrain aménagé, etc.), et ce, sans limite dans le temps et l’espace. De tels échanges, autour des nouvelles recherches et découvertes, constitueront, associés à la visite du patrimoine souterrain de la ville et de sa région (carrières souterraines, troglodytes et souterrains aménagés médiévaux, ouverts spécialement pour l’occasion), un temps d’échanges privilégiés.

Modalités de contribution

Les propositions de communications sous forme d’un court résumé (250-300 mots) accompagné d’une illustration (plan ou photographie) devront être envoyés à : Eric Clavier, architecte dplg, président de la SFES (ericclavier3@gmail.com) et Daniel Morleghem, docteur en archéologie, UMR 7324 Citeres-LAT (daniel.morleghem@gmail.com)

avant le 10 mai 2023.

Les communications auront lieu le matin du samedi et du dimanche 10 et 11 juin. La journée du vendredi 9 juin ainsi que les après-midi des 10 et 11 juin seront consacrés à la visite du patrimoine souterrain de la ville de Chinon et de sa région.

Comité d’organisation et de sélection des propositions de communications