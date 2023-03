MUSICOValladolID, expériences musicales en temps de covid

Announcement

Cette quatrième rencontre s’inscrit dans le cadre du projet de recherche MUSICOVID (Expériences musicales en temps de Covid : s’adapter, résister, innover) porté par le CERLIS, THALIM et le CESR, avec la collaboration du Réacteur et le soutien de l'Agence nationale de la recherche, de la DRAC Île-de-France et de l’Institut Covid 19-Ad Memoriam.

Argumentaire

Une controverse est un débat argumenté sur une opinion ou sur une question sensible, provoquée par des avis contradictoires ou des interprétations divergentes, comme la célèbre « Controverse de Valladolid » (1519). L’approche par les controverses permet de rendre compte de la plupart des processus rhétoriques qui traversent les sociétés contemporaines en considérant des éléments assemblés de manière apparemment inextricables comme des décisions budgétaires, des discours politiques, des articles de loi, des systèmes de contrôle, des mesures gouvernementales, des différends entre spécialistes, etc. L’entrée par les controverses est riche d’enseignements car elle constitue un chantier ouvert qui oblige les acteurs à clarifier et justifier leurs positions, à démontrer leurs preuves, à moduler ou adapter leurs discours en fonction des évolutions de la dispute, du contexte, de l’opinion, etc. MUSICOVID souhaite explorer les controverses comme autant d’entrées heuristiques pour comprendre de quelle façon la vie et les expériences musicales en temps de Covid ont pu être affectées, portées ou stimulées par la pandémie au cours des différents épisodes (confinements, restrictions sanitaires, assouplissements, etc.). Cette thématique de recherche doit permettre de revisiter la question cruciale des pratiques essentielles ou non essentielles, de comprendre ces rapports comme constitutifs de la crise et des enjeux qui ont accompagné son traitement, d’éclairer les logiques argumentaires qui trament les polémiques et débats, mais aussi de saisir comment et à partir de quels régimes de justification ou de légitimation se positionnent et s’expriment les acteurs de ces controverses. Les contributions, qui pourront s’appuyer sur des échanges avec les acteurs concernés en direct ou par recueil de témoignage, s’inscriront dans l’un de ces grands axes (non exhaustif) :

Les controverses concernant les chiffres, les données et le traitement des données, les outils d’analyse et les résultats produits, les interprétations de ces données au titre des argumentaires mobilisés par les différentes parties ;

Les controverses concernant les formes d’expertise ;- Les controverses concernant les décisions politiques en matière sanitaire ou symétriquement les controverses qui relèvent de postures délibérément ouvertes sur la désobéissance civile ;

Les controverses concernant l’adaptation des mesures et de leurs applications dans des contextes pluriels, contrevenant à l’uniformité de la décision politique et donnant le sentiment d’inégalités territoriales ;

Les controverses impliquant des formes de hiérarchisation ou de priorisation de l’un ou l’autre des éléments de la vie sociale ;

Les controverses concernant les aides en direction du secteur professionnel de la musique, et plus largement du secteur culturel ;

Les controverses concernant les transformations du quotidien et les nouveaux usages sociaux incluant la consommation de la culture ;

Les controverses fabriquées de toutes pièces, frappées au coin des intérêts privés, face aux enjeux de l’intérêt commun.

Modalités de contribution

Les propositions de contribution sont à envoyer aux adresses suivantes: solveig.serre@cnrs.fr ; cecile.prevost-thomas@sorbonne-nouvelle.fr

avant le 15 mai 2023.

Membres du comité d’évaluation