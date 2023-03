Performing Translated Flamenco : Dance, Song and Music

Announcement

Le colloque « Performer le flamenco traduit : danse, chant et musique », organisé par Vinciane Trancart (EHIC, UNILIM), Anne-Sophie Riegler (EHIC, Unilim), Marion Lapchouck Ortega et Chloé Houillon (ACCRA, CREAA, Unistr) réunira chercheurs et artistes pour réfléchir aux questions conjointes de la performance et de la traduction du flamenco. Les communications en français et en espagnol seront complétées par des propositions inédites de performances dansées de flamenco chanté en français, par des ateliers, des stages et un spectacle du chœur La Note Jaune.

Il se tiendra les 30 et 31 mars 2023 à l'université de Limoges, en partenariat avec l'université de Strasbourg et sera également intégralement disponible en visio-conférence (via le lien skype suivant : https://join.skype.com/aGXcwBTp74HS).

Jeudi 30 mars 2023

Salle D202

8h30 : ouverture du colloque

Accueil par François Avisseau , Doyen de la Faculté de Le res et Sciences Humaines de l’université de Limoges, et Till Kuhnle , directeur du laboratoire EHIC (Espaces Humains et Interactions Culturelles)

, Doyen de la Faculté de Le res et Sciences Humaines de l’université de Limoges, et , directeur du laboratoire EHIC (Espaces Humains et Interactions Culturelles) Introduction par les organisatrices Chloé Houillon, Marion Lapchouk-Ortega, Anne-Sophie Riegler et Vinciane Trancart

et Présentation du livre Une introduction musicale au flamenco par son auteur, Claude Worms

9h : Session 1

Modératrice : Sonia Fournet-Pérot (U. de Limoges)

Conférence inaugurale Peter Low (U. of Canterbury), « Les défis de la traduction chantable 5+1 = 6 »

10 h : Enjeux performatifs de la Antología del Cante Flamenco traduite

Vinciane Trancart (U. de Limoges), « Chantabilité et dansabilité des bulerías de la Antología del cante flamenco traduites en français »

Trancart (U. de Limoges), « Chantabilité et dansabilité des bulerías de la Antología del cante flamenco traduites en français » Mercedes García Plata Gómez (U. Sorbonne Nouvelle), « Les saetas de la Antología del Cante Flamenco : la ques on de la traduction d’un chant performatif »

Pause café

11h15 : session 2. La antologĺa del cante flamenco: rayonnements visuel et international

Modératrice : Marie-Caroline Leroux (U. de Limoges)

Sara Delgado Espinosa (U. de Cádiz et U. de Bourgogne), «Las portadas de la Antología del cante amenco de Hispavox como referente visual del género»

(U. de Cádiz et U. de Bourgogne), «Las portadas de la Antología del cante amenco de Hispavox como referente visual del género» Francisco J. Escobar (U. de Sevilla), «Cantabilidad literario-musical y conferencias performa vas: ecos de la Antología del cante amenco (Hispavox, 1958) en el Ateneo Español de México»

Déjeuner

14h : Session 3. Autour du flamenco traduit

Modératrice (moderadora): Gloria Zarza Rondón (U. de Limoges)

Chloé Houillon (U. de Strasbourg), « Les enjeux interactionnels et musicaux du amenco traduit : études de cas des pratiques du flamenco chanté en d’autres langues »

(U. de Strasbourg), « Les enjeux interactionnels et musicaux du amenco traduit : études de cas des pratiques du flamenco chanté en d’autres langues » Carmen Heredia (U. de Cádiz et U. de Bourgogne), «La Mosca: un caso de transmisión gestual»

15h15 : session 4. Autour du flamenco et de la copla traduits

Modératrice : Carmen Heredia

Pedro Ordóñez Eslava (U. de Granada), «My body as a question: cuerpo, verso y contramemoria en la guajira afrocaribeña de Yinka Esi Graves y Toni Stuart»

(U. de Granada), «My body as a question: cuerpo, verso y contramemoria en la guajira afrocaribeña de Yinka Esi Graves y Toni Stuart» David Pérez Rodríguez (U. de Valladolid), «Rasgos lingüís cos y esté cos de la copla en su traducción. Rafael de León traducido y traductor», suivi d’une performance avec Pedro Ordóñez Eslava (U. de Granada)

Pause café

Vendredi 31 mars 2023

Matinée | (hall d’exposition)

9h : session 1. Performances dansées de flamenco sur les traductions de l’atelier trad. Cant. Flam. et échange avec les artistes

Artistes :

Marta Balparda (danse)

(danse) Marion Chabassier (danse)

(danse) Chloé Houillon (chant)

(chant) Pedro Ordóñez Eslava (guitare)

Déjeuner | Début d’après-midi

(salle D202)

13h30 : session 2. Entretien avec justin bonnet, du groupe la Note jaune

Anne-Sophie Riegler (docteure de l’U. Paris Sciences Le res), « Esprit caché de La Note Jaune : questionner l’émotion via la traduction. Entretien avec Justin Bonnet »

14h15 : session 3. Traduction collective de cantes flamencos

Atelier collaboratif de traduction de cantes amencos avec artistes et chercheurs et tests de chantabilité

Pause café

16h : session de clôture du colloque

Réflexion collective en vue de collaborations artistiques et scientifiques ultérieures

Fin d’après-midi (Amphithéâtre Vareille)

17h30 : spectacle La Note Jaune (dir. Justin Bonnet), Esprit caché

Les deux journées du colloque seront accessibles par vidéoconférence sur Skype, via le lien : https://join.skype.com/aGXcwBTp74HS