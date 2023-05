Tout au long du XIX e siècle, des objets d’art asiatiques anciens ou récents circulent sur le marché parisien. Leur diversité est remarquable : porcelaines, estampes, bronzes ou étoffes, du Japon ou d’ailleurs. L’étude de la circulation de ces objets invite à considérer les différents acteurs et actrices permettant ces échanges. Les marchands sont rejoints par des personnalités et des institutions aux motivations plurielles. Les provenances, les moyens de circulation, ainsi que les espaces dans lesquels évoluent les acheteurs à Paris montrent également que les contacts dépassent largement la seule place parisienne.

Programme de recherche « Collectionneurs, collecteurs et marchands d’art asiatique en France, 1700-1939 » (domaine Histoire des collections, histoire des institutions artistiques et culturelles, économie de l’art)

