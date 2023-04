Announcement

Présentation

L’Institut franco-allemand de sciences historiques et sociales IFRA-SHS/Institut français Frankfurt propose deux bourses d’aide à la mobilité (AMI) réservées aux doctorant.e.s de toute nationalité inscrit.e en thèse dans un établissement d’enseignement supérieur français. Les deux bourses seront d’une durée d’un an (renouvelables une fois) et à pourvoir pour un début d’activités au 1er septembre 2023 ; les bourses impliquent de résider à Francfort-sur-le-Main.

L’IFRA-SHS est une institution franco-allemande soutenue par le Ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE), l’École des hautes études en sciences sociales Paris et l’Université Goethe de Francfort/M. Il remplit d’une part des missions de recherche et favorise les échanges scientifiques entre la France et l’Allemagne dans le domaine des sciences humaines et sociales, mais il est également, en tant qu’Institut français de Francfort, un institut culturel français qui, avec un programme culturel riche, s’adresse à un public large. Avec sa direction franco-allemande, son équipe internationale et son réseau dense de partenaires, il est un élément important des échanges scientifiques franco-allemands et européens ainsi que de la coopération interculturelle.

Peuvent candidater tous les doctorant.e.s en histoire ancienne, médiévale, moderne ou contemporaine avec un projet concernant l’histoire allemande ou franco-allemande ou proposant autre lien fort avec le monde germanique (références théoriques ou méthodologiques mobilisés, thématiques en dialogue avec les deux historiographies, etc.). Peuvent également candidater des doctorant.e.s issus de disciplines voisines (droit, sociologie, sciences politiques…) sous condition que leur projet comporte une forte dimension historique. En-dehors de leur propre recherche, les bénéficiaires de l’AMI participeront aux activités scientifiques communes de l’IFRA-SHS sur lesquelles renseigne notre site web : https://ifra-francfort.fr/fr.

Le montant mensuel de l’AMI est de 1.400 euros. Les candidat.e.s retenu.e.s pourront bénéficier de la prise en charge d’un billet aller pour rejoindre le poste et d’un billet retour en fin de mission (dans la limite d’une somme forfaitaire de 300 euros par trajet), ainsi que d’un remboursement forfaitaire de frais de déménagement jusqu’à hauteur de 200 euros.

Modalités de candidature

Le dossier de candidature doit se composer des documents suivants :

une lettre de candidature adressée à la direction de l’IFRA-SHS,

le formulaire de candidature joint à l’appel,

un C.V. (3 pages au maximum) avec une liste complète des éventuelles publications,

deux lettres de soutien de personnalités scientifiques différentes, dont une la directrice ou le directeur de thèse, et qui seront adressées par leurs autrices/auteurs directement à l’adresse ifra@institutfrancais.de.

Les dossiers de candidature devront être adressés en un seul fichier PDF et avant le 28 mai 2023

à

Institut franco-allemand de sciences historiques et sociales IFRA-SHS

Direction

Goethe Universität,

Theodor-W.-Adorno-Platz 1, PF-PA20

60629 Frankfurt am Main/Allemagne

et transférés uniquement par e-mail : ifra@institutfrancais.de

La sélection des dossiers se fera sur examen des dossiers par le Conseil scientifique de l’IFRA-SHS qui se réunira au mois de juin 2023. Une réponse sera ensuite adressée aux candidat.e.s.

Il est rappelé qu’une bourse d’aide à la mobilité internationale n’est pas un contrat de travail et doit être entendue dans le sens d’une libéralité. Ni le Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères, ni l’Ambassade de France en Allemagne, ni l’IFRA-SHS ne peuvent être considérés comme employeur. En effet, la période couverte par l’aide n’est en aucun cas assimilée à une période d’activité salariée ouvrant droit aux cotisations de sécurité sociale et aux allocations de chômage. De la sorte, les bénéficiaires de l’AMI, fixée par convention, devront veiller à assurer sur place leur couverture médicale ainsi que tout régime ou dispositif de leur choix en matière de sécurité sociale et d’allocation chômage.

Conseil scientifique

Présidente

Rachel Renault, Maître de conférences à l'Université du Mans

Membres scientifiques

Silke Mende, professeur à la Westfälische Wilhelms-Universität de Münster

Hélène Miard-Delacroix, professeur à la Sorbonne Paris

Olivier Richard, professeur à l'Université de Strasbourg

Marie-Bénédicte Vincent, professeur à l'Université de Franche-Comté

Autres membres

deux représentants de la Goethe-Universität de Francfort

deux représentant(e)s de l'EHESS Paris

un(e) représentant(e) du Centre Marc Bloch Berlin

un(e) représentant(e) de l'Institut historique allemand de Paris

Membres associés