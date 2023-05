L’amateur d’estampes

Colloque organisé par le centre de recherche HiCSA (EA-4100 – Histoire sociale et culturelle de l’art), l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, le centre de Recherche en Arts et en Esthétique (CRÆ), l’université de Picardie Jules Verne et l’Institut national d’histoire de l’art.

L’amateur d’estampe a nourri les représentations de la société urbaine, au XIX e siècle. Nombreux sont les artistes qui en ont dessiné les contours en élevant son personnage au type. Au-delà de ses représentations pittoresques, l’amateur d’estampe — qui se conjugue aussi au féminin — constitue un phénomène au carrefour du marché de l’art, de l’histoire des collections, de la sociologie des cercles et des associations. C’est également un aspect important de la littérature artistique, tant les amateurs d’estampes contribuèrent à la connaissance des images imprimées. Des figures comme Jacques Doucet, Noël Clément-Janin, Philippe Burty, Eugène Dutuit, Henri Beraldi, Eugène Ramiro, Roger Marx, Loÿs Delteil, Jules Lieure, Raymond Koechlin, ne se contentèrent pas de collectionner mais eurent une activité savante. Maints amateurs plus modestes contribuèrent également à faire avancer la science dans le domaine des images imprimées. L’un des défis de ce colloque consistera de réfléchir à cette histoire de l’art écrite par les amateurs.

Hybrid event (on site and online)

