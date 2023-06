Étudier la migration et le genre

Announcement

Argumentaire

Ces dernières années de nombreux travaux ont mis en relation migration et genre, en explorant notamment les dimensions sexospécifiques de la migration de travail (Oishi, 2005 ; Ito, 2013), ou encore les effets de la migration sur les rapports sociaux de sexe (Pedraza, 1991; Afsar, 2017). Nous pouvons ainsi voir une tendance à intégrer plus volontiers les apports de la sociologie du genre et des théories féministes dans le domaine de la migration. Tant la migration que le genre se caractérisent par la diversité et leur compréhension ne peut être que parcellaire sans un ancrage dans les contextes socioculturels de leur mise en œuvre.

Dans ce cadre, la décision d’organiser une journée d’étude portant sur les marginalités en Asie à travers les prismes du genre et des migrations est née de la volonté de mettre en avant des contributions originales portant sur des groupes sociaux, des thématiques et des territoires qui sont souvent éclipsés dans le champ des études francophones sur l’Asie. Ainsi, l’ambition de cette journée d’études est d’abord de présenter des recherches dynamiques et innovantes en études asiatiques à travers des contextes sociohistoriques variés, en croisant les perspectives disciplinaires et en décloisonnant les thématiques. En privilégiant les trajectoires sociales comme angle d’analyse, le second objectif est de créer un dialogue et stimuler des discussions novatrices concernant les intersections entre le genre et les migrations et les méthodes à l'œuvre en Asie de l’Est et du Sud-Est, afin de faire émerger de potentiels axes de développement commun.

​​La première partie de cette journée d’études interrogera les notions de discrimination, de racialisation et d’intégration en situation de migration. Cette étude sera faite à travers différentes trajectoires sociales, scolaire, étudiante ou professionnelle. Dans les études migratoires, il est important de relever les éléments qui regroupent et différencient les parcours migratoires des individus étudiés à savoir l’émigration, l’immigration et l’installation sur le territoire (Sayad, 1999 ; Komai, 1995). L’étude de ce champ de recherche, éminemment transdisciplinaire, a pour visée de mettre en exergue autant les trajectoires sociales des migrants ou descendants d’immigrés asiatiques en France mais également, de relever le parcours des migrants en Asie.

La seconde partie de cette journée interdisciplinaire et interaréale vise à approfondir nos connaissances scientifiques des enjeux féministes et de genre en Asie de l’Est. Dans le domaine des études asiatiques francophones aussi les chercheurs se saisissent de cet objet qui permet d’interroger les rapports sociaux entre les sexes, les normes, rapports de pouvoir et pratiques qui en découlent dans les divers espaces et temps de la vie sociale (Lévy, 2012; Gilbert, 2022). Il sera question pour nous d’échanger autour de l’histoire, des expressions et questionnements féministes en lien avec notamment l’institution familiale et le religieux dans nos espaces géographiques d’expertise respectif.

Programme

10h00 - 10H25 Mot d’accueil et collation

Session 1 : Migration et trajectoires sociales

10h25-10h30 : Oumrati Mohamed (Inalco), Introduction de la session

10h30-11h00 : Cao Minh Ho (Sciences Po Paris), « Stéréotypes positifs et expériences subjectives du racisme et des discriminations des descendants d’immigrés asiatiques en milieu scolaire »

Pause 11h30-11h50

11h50-12h20 : Kanako Takeda (EHESS – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), « Le parcours professionnel des femmes migrantes japonaises en couple mixte : la double incidence migratoire et familiale »

12h20-12h50 : Discussion

Discutante : Juan Du, MCF, docteure en sociologie (Cergy Paris Université)

Pause midi

Session 2 : Identité de genre et Féminisme

14h00-14h05 Ivanka Guillaume (Inalco), Introduction de la session

14h05-14h35: Roberta Stratta (Univ. Lumière Lyon 2), « Femmes qui écrivent sur les femmes : la question de la représentation du célibat dans la littérature chinoise contemporaine »

Pause : 15h05-15h25

15h25-15h55 : Samia Kotele (ENS de Lyon) « Réformer la normativité des mutilations génitales féminines en Indonésie : les voix plurielles des mouvements féministes entre islam, coutume et pratiques sociales (1998- à nos jours) »

15h55-16h25 : discussion

Discutante : Chiharu Chujo, MCF, docteure en études japonaises (​​Tokyo University of Foreign Studies)

16h25-16h30 : Mot de la fin et remerciements

Comité d'organisation

Ivanka Guillaume (doctorante en études japonaises, Inalco/IFRAE)

Samia Kotele (doctorante en études indonésiennes, ENS de Lyon/IAO)

Oumrati Mohamed (doctorante en études japonaises, Inalco/IFRAE)

Comité scientifique

Béatrice Jaluzot (Maîtresse de conférences HDR, ENS de Lyon/IAO)

Hui-Yeon Kim (Maîtresse de conférences, Inalco/IFRAE)

Isabelle Konuma (Professeure des universités, Inalco/IFRAE)

