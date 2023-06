La journée d’étude Formes, contraintes et potentialités s’intéresse aux spécificités des formes contraintes, en particulier littéraire. Qu’implique ce travail formel spécifique qu’est l’écriture contrainte ? Quel rapport à la signification induit-elle ? Quelle génétique ? Cette année, cette journée d’étude récurrente est consacrée aux formes sonores, pour les deux premières interventions, et au fonds manuscrit Raymond Queneau, fondateur de l’Oulipo.

