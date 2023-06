L’ « académisme musical »

Announcement

Premières journées d’études du projet ANR AcadéC

Présentation

Les journées d’études interdisciplinaires des 7 et 8 juin 2023 marqueront un premier point d’étape du projet AcadéC en proposant une réflexion collective autour de la notion d'"Académisme musical" en France au XVIIIe siècle, à la lumière des sources collectées. Initié en février 2022, le projet AcadéC est porté par le Centre de musique baroque de Versailles grâce au financement de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) et bénéficie des appuis scientifiques et techniques de la Fondation Royaumont, de l’IReMus et de l’Université de Tours.

La création à partir des années 1710 dans une cinquantaine de villes françaises des premiers concerts publics, les Académies de musique/Concerts, constitue un mouvement sans précédent. À la croisée des sociétés savantes et des entreprises de spectacles publics, ces institutions officielles, actives jusqu’environ 1770, sont mal connues et n’ont encore jamais été recensées. L’objectif de cette première phase est d’en dresser une cartographie, mais aussi de comprendre leurs fonctionnements, de saisir les contextes présidant à leurs créations et leurs évolutions.

Ces journées d’études font suite à trois séminaires d’équipe : novembre 2022 (CMBV), janvier 2023 (Université de Lille, IRHiS) et mars 2023 (CMBV) qui ont exposé le chantier de collecte d’archives relatives aux sociétés de Concert. L’attention s’est portée sur les textes normatifs et les études de cas, dans le but d’inventorier et de caractériser les institutions.

En marge de cette manifestation, une conférence publique, ainsi qu’une mise en vitrine de documents d’archives sont organisées le 8 juin 2023 aux Archives municipales de Lyon.

Programme

Mercredi 7 juin

Académie des Sciences

Belles-Lettres et Arts de Lyon

15h-17h A l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon

Pierre Crépel (Archiviste de l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon) Visite et présentation de la Bibliothèque de l’Académie

Accès : Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts Palais Saint-Jean 4 avenue Adolphe-Max 69005 Lyon

Participation : https://academie-sbla-lyon.fr/Acces/ Entrée libre dans la limite des places disponibles Réservation obligatoire : acadec@cmbv.com

Jeudi 8 juin

Archives municipales de Lyon

9h30-12h15 L’Académisme musical à Lyon au XVIIIe siècle

Modératrice : Irène Passeron (Institut de Mathématiques de Jussieu - Paris Rive Gauche)

Pierre Crépel (Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon) L’ Académie des Beaux-Arts de Lyon, entre société savante et concert : Dumas contre Dumas

(Fondation Royaumont) Les mémoires sur la musique conservés à l’Académie des Sciences, Belles et Arts de Lyon : entre Histoire et Harmonie Bénédicte Hertz (CMBV-CESR) « MM. les Directeurs & Inspecteurs de l’Académie des Beaux Arts n’ont rien négligé pour rendre leur Concert aussi parfait qu’on pouvoit le désirer. » La vie du Concert dans les Affiches de Lyon (1750-1772)

14h15-17h Les Académies de musique dans la France de Louis XV

Modératrice : Mélanie Traversier (Université de Lille - IRHiS)

Aurélien Gras (Université d’Avignon – Centre Norbert Elias) Les Académies de musique de Provence et des États pontificaux rhodaniens au XVIII e siècle

Conclusion collective et perspectives

18h-19h Conférence publique

Bénédicte Hertz et Thomas Vernet L’Académie des Beaux-Arts de Lyon, à l’origine du concert public

Au cours de cette journée, les Archives municipales de Lyon exposeront une sélection de documents relatifs à l’Académie des beaux-arts ou Concert de Lyon.

Participation

Accès Archives municipales de Lyon 1 place des Archives 69002 Lyon Entrée libre www.archives-lyon.fr