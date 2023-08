Faites-nous une scène !

Summary

Un Opéra est un produit qui naît de la rencontre de diverses formes d’art : musique, danse, mise-en-scène, littérature dramatique, décor, etc. Ces disciplines, tout en conservant leurs particularités, étaient appelées à s’intégrer dans un résultat artistique homogène. De quelle manière les artistes combinaient leurs différents savoir-faire ? Quelles relations, quel langage, quelles perspectives pouvaient naître de ces collaborations ? Cette journée d’études propose une réflexion autour des métiers de l’Opéra en France et en Italie, entre la Révolution de 1789 et le début du XXème siècle. Cette journée s’adresse aux musicologues, aux historien·ne·s de l’art et aux chercheur·se·s en littérature et est divisée en deux parties : des conférences le matin et des ateliers doctoraux l’après-midi.