Announcement

Argumentaire

Sachant que l’espace est essentiel dans la configuration des relations sociales et dans l’exercice du pouvoir, il est particulièrement intéressant d’appréhender la façon dont les identités de genre ont été historiquement forgées en lien avec certaines idées de spatialité. Ainsi, on observera la nature « construite » des espaces « féminins » et « masculins » ainsi que l’utilité de l’architecture ou de l’urbanisme dans ce processus. Un point à considérer sera le rôle des multiples acteurs historiques qui ont participé à cette production genrée de l’espace par leur usage social et politique, ainsi que à son questionnement, sa déstabilisation et sa reformulation.

Appel à communication pour un colloque international qui se déroulera en Ile-de-France le jeudi 13 et le vendredi 14 juin 2024 sur le binôme genre/espace. Nous proposons les 4 axes de travail suivants:

Axe 1 : espace public/ espace urbain : Il s’agira d’examiner les acteurs et les normes du genre qui ont historiquement réglementé l’espace public et de se pencher sur la façon dont cet espace a été instrumentalisé pour confronter, subvertir ou rendre plus performantes lesdites normes. Un intérêt particulier sera porté aux recherches abordant les logiques et les dynamiques de ségrégation sexuelle qui vont de pair avec la configuration des grandes villes contemporaines. Les propositions évoquant les possibilités créées par ces nouveaux contextes urbains pour réenvisager, redéfinir et renégocier les significations et préceptes adscrits au genre seront particulièrement appréciées.

Axe 2 : espace privé / espace domestique : Il sera question d’étudier la construction de l’espace domestique comme un espace genré, ainsi que les analyses où la dichotomie publique-privé n’est pas si marquées. Dans ce sens, on retiendra les projets évaluant dans quelle mesure la maison, le voisinage ou d’autres types d’espaces associés à la vie privée ont pu fonctionner historiquement comme « domestic political spaces », c’est-à-dire, comme des espaces poreux et fluides qui ont permis une plus grande « agentivité » que celle parfois reconnue dans les processus de construction identitaire.

Axe 3 : Les espaces artistiques moteurs du changement : On s’intéressera aux études abordant la perméabilité des scènes artistiques comme un terrain fertile pour débattre et avancer sur les questions de genre. Les objets artistiques, ainsi que les artistes et leurs pratiques engendrent des réalités et prennent place sur des espaces physiques et imaginés dans lesquels on dialogue, on construit et/ou on rentre en conflit avec différentes réalités sociopolitiques dont le genre est souvent un élément central.

Axe 4 : La construction médiatique de… la spatialité ? : Dans ce dernier axe, on mettra en exergue les médias comme créateurs et reproducteurs de « régimes de spatialité » (adaptant l’expression de François Hartog à propos de l’historicité). Les représentations de l’espace bâties au travers du regard des différents médias au cours du temps et la virtualité qui caractérise notre présent avec l’irruption des TICs et l’expansion du « cyberespace » (forums, réseaux sociaux, jeux-vidéos), sont autant de thèmes qui pourront être développés.

Modalités de participation

Les propositions sont à envoyées avant le 20/12/23 à :

ruben.cabal-tejada@sorbonne-nouvelle.fr

cpalvarez@ucm.es

jose-rafael.ramos-barranco@univ-eiffel.fr

Merci d'envoyer un résumé de 300 mots environ et quelques lignes de présentation de l’auteur.e.

Les propositions seront évaluées par les membres du comité d'organisation.

Comité d'organisation