Présentation

Le Forum citoyen donne une voix à tous les acteurs, enseignants, apprenants, décideurs, citoyens, dans une approche interdisciplinaire. Il se démarque par une importante participation citoyenne aux discussions, réflexions et recommandations issues des échanges. Il invite les personnes qui souhaitent une meilleure articulation entre les activités des chercheurs universitaires et celles des acteurs de terrain. Des participants de différents pays profiteront de ce lieu pour s’approprier de nouvelles connaissances et y enraciner, selon la pertinence par rapport à leur environnement de travail, des transformations effectives de leurs pratiques éducatives. Ce Forum est un événement d’envergure internationale qui stimule le développement d’une intelligence collective au service de la formation initiale et continue des enseignants et de leur insertion professionnelle. Il est structuré selon six axes qui seront l’objet d’une réflexion collective et mèneront à la formulation de pistes d’action :

Axe 1 : Formation initiale et continue des enseignants : état des lieux et perspectives

Axe 2 : Les pratiques enseignantes au service de l’apprentissage

Axe 3 : La formation à l’enseignement face aux avancées numériques

Axe 4 : La formation à l’enseignement devant la diversité et les inégalités

Axe 5 : L’attractivité et les conditions d’exercice de la profession enseignante

Axe 6 : La gestion gouvernementale et institutionnelle de l’éducation et de la formation des enseignants

Types de contributions possibles

À partir de cet argumentaire et dans le cadre de l’un ou l’autre des axes, sont sollicitées les contributions issues d’expériences pragmatiques locales, nationales et internationales ainsi que les contributions issues de travaux de recherche.

Les propositions soumises peuvent prendre différentes formes :

Communications individuelles

Il s’agit de présentations formelles sur une contribution scientifique originale (i.e., basée sur une démarche scientifique et une analyse de données de tous genres). Ces communications seront présentées par un ou plusieurs auteur-rice-s dans un délai de trente (30) minutes, dont vingt (20) minutes consacrées à la présentation et dix (10) minutes à la discussion après chaque présentation, rassemblées en aval de chaque session.

Affiches

Les affiches sont destinées à des discussions face-à-face. Ce format de communication est particulièrement pertinent pour présenter des informations visuelles (des tableaux, des graphiques, des diagrammes, etc.). Chaque séance d’affiches (regroupant différents participant-e-s) peut durer entre trente (30) minutes et une heure (1h 00). Les présentateur-rice-s doivent être présent-e-s pour discuter de leurs contributions pendant toute la durée prévue.

Tables rondes

Les tables rondes ont pour but de stimuler les conversations et engager des discussions approfondies entre les présentateur-rice-s et les participant-e-s dans la salle. Deux (2) ou trois (3) présentateur-rice-s sont affectés à une table ronde. En général, chaque présentateur-rice dispose d’une période de quinze (15) minutes pour sa prestation principale. Le médiateur.rice fournit un aperçu de l'ensemble du débat et les participant-e-s dans la salle peuvent intervenir par des questions ou des suggestions.

Modalités de contribution

Les propositions de communications individuelles, tables rondes et affiches sont attendues sous forme électronique sur le formulaire suivant.

avant le 15 octobre 2023.

Pour plus d’informations, écrivez-nous à : forumeducation.tunis@gmail.com

Symposiums

Les symposiums peuvent avoir lieu afin de favoriser le partage ou la publication d'ouvrages issus de la réunion de plusieurs chercheur-euse-s œuvrant sur des problématiques précises dans le domaine de la formation et de la profession enseignante.

Notez qu’un symposium ne peut comporter plus de 50% de communications dont le premier-ère auteur-rice est étudiant-e. De plus, l’organisateur-rice principal-e d’un symposium ne peut être étudiant-e.

Vous devez soumettre votre proposition de symposium via le formulaire prévu à cet effet

avant le 15 octobre 2023.

La durée du symposium est déterminée sur la base de communications de 30 minutes, mais vous pourriez préférer des communications de plus courte durée (20 minutes, par exemple) afin de privilégier les moments de discussion. Un symposium court comporte un minimum de 4 communications et un maximum de 6 communications. Un symposium long en comporte minimalement 8 et au maximum 12.

Pour plus d’informations, écrivez-nous à : forumeducation.tunis@gmail.com

Modalités d’évaluation

Toutes les propositions de contributions sont évaluées par des membres du comité scientifique en double aveugle.

Les propositions de communication individuelle et d’affiche sont évaluées selon les critères suivants :

Adéquation avec la problématique de l’axe et importance du sujet / question / problème de recherche ;

Clarté de la problématique ;

Clarté de la méthodologie ;

Conception de la recherche s’il s’agit d’une étude empirique, y compris les questions clairement énoncées, les sources de données, les procédures de collecte et d’analyse des données ;

Cadre théorique ou conceptuel, s’il y a lieu, y compris l'intégration du sujet dans la pensée actuelle, exposition claire du sujet et de sa contribution à la littérature scientifique ;

Clarté et structure de la proposition ;

Présence d’une conclusion ou de résultats de recherche

Les propositions de symposium sont évaluées à la base des critères suivants :

Clarté du résumé ;

Adéquation avec la problématique de l’axe ;

Concordance des mots clés (3 à 5) avec le résumé ;

Identification des communicant-e-s;

Cohérence et complémentarité des différentes communications.

Les propositions de tables rondes sont évaluées à la base des critères suivants :

Nom des présentateur-rice-s ;

Clarté du thème de la table ronde ;

Clarté du résumé ;

Adéquation avec la problématique de l’axe ;

Adoption d’une approche comparative ;

Temps alloué à chaque présentateur-rice ;

Horaire indiquant la période de participation du public.

Les résumés de communication, affiche, table ronde et symposium seront publiés sur le site du forum. Il est donc recommandé d’apporter un soin particulier à la rédaction des résumés.

Calendrier

28 juin 2023 : diffusion de l’appel à contributions.

15 octobre 2023 : date limite pour la soumission des résumés .

13 novembre 2023 : avis aux auteur-e-s sur les propositions sélectionnées.

15 novembre 2023 : ouverture d'inscription des conférencier-ère-s

15 décembre 2023 : clôture des inscriptions des contributeur-rice-s.

14 janvier 2024 : diffusion du programme.

19-20-21 avril 2024 : date du colloque

