Trajectoires n° 18 - Rubrique "Echos"

Les projets de publication, rédigés en allemand ou en français, sont à envoyer avant le 31 décembre 2023 en un seul PDF au comité de rédaction via le formulaire de candidature (bouton "Candidatez!") sur la page du site du CIERA . Le comité de rédaction se réunira mi-janvier 2024 pour choisir le prochain dossier thématique de Trajectoires (n° 18, publication prévue début 2025). L’équipe sélectionnée sera invitée à participer à l’atelier de formation , organisé par le CIERA et le comité de rédaction de Trajectoires en février 2024.

Les dossiers publiés comprendront entre 6 et 10 articles d’une longueur de 30.000 signes chacun, ainsi qu’une introduction. Les articles seront rédigés en français ou en allemand (idéalement de manière paritaire). Les auteur∙e∙s des contributions doivent être doctorant∙e∙s ou jeunes docteur∙e∙s et veiller au respect du protocole rédactionnel de Trajectoires.

Les dossiers pourront traiter de tous les sujets des champs disciplinaires des sciences humaines et sociales, à condition de mener à une réflexion à la fois interdisciplinaire et franco-allemande. Si les thématiques comparatives sont particulièrement bienvenues, tout dossier contenant un aspect franco-allemand, de par son objet ou son terrain, mais également à travers les concepts mobilisés ou la bibliographie utilisée, pourra faire l’objet d’une publication.

Trajectoires est la revue de la jeune recherche franco-allemande. Elle s’est donné pour mission de participer à l’émergence et à la formation d’une génération d’auteur∙e∙s ouverte à l’interdisciplinarité et décidée à nourrir dans sa diversité le dialogue entre les espaces francophones et germanophones. La rubrique « Echos » de la revue Trajectoires offre aux doctorant∙e∙s et jeunes docteur∙e∙s la possibilité de publier, sous forme de dossier thématique, les résultats d’une manifestation scientifique organisée dans le cadre de leurs activités de recherche.

Vous êtes une équipe de jeunes chercheur∙e∙s et avez récemment organisé ou êtes en train de préparer une journée d’études ou un colloque avec une forte dimension franco-allemande ? Soumettez-nous votre projet de publication et dirigez le prochain dossier thématique de Trajectoires avec le soutien expert du comité de rédaction de la revue !

