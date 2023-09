« SynThèses ». Résumez votre thèse dans la revue « Trajectoires » n°17

Tou∙te∙s les docteur∙e∙s ayant soutenu une thèse en sciences humaines et sociales avec une dimension franco-allemande entre janvier et décembre 2023 sont invité∙e∙s à faire parvenir au comité de rédaction leur résumé de thèse accompagné d’un CV en les téléchargeant en un seul fichier via le bouton "Candidatez !" sur la page du site du CIERA avant le 31 décembre 2023.

Vous avez récemment soutenu une thèse franco-allemande en sciences humaines et sociales ? Publiez un résumé dans Trajectoires n° 17 (à paraître au printemps 2024), la revue de la jeune recherche franco-allemande ! Avec la rubrique « SynThèses », notre revue scientifique à comité de lecture vous offre l'opportunité de donner à votre travail de recherche une visibilité internationale et transdisciplinaire.

