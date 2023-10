Announcement

Présentation

Dans un paysage scientifique qui a été profondément renouvelé depuis vingt ans, ce colloque souhaite rouvrir la discussion sur la sculpture en Bourgogne au XVe siècle, qui occupe une place cruciale dans l’histoire et l’historiographie de l’Europe du temps, en prenant en compte de multiples aspects : celui ses enjeux historiographiques pour l’histoire de la discipline ; la manière dont découvertes et travaux récents ont dernièrement contribué à reconfigurer les récits anciens ; les questions méthodologiques soulevées par le rattachement des corpus d’œuvres aux grandes figures documentées ; l’insertion repensée de cette production dans le panorama strictement sculpté puis plus largement artistique du royaume à la fin du Moyen Âge ; les phénomènes de coexistence, de résistances et d’idiosyncrasies locales perceptibles dans le territoire, notamment dans sa production vernaculaire ; à ce titre, la manière dont la singularité géographique et politique de la division entre terres de par-deçà (la Bourgogne et la Franche-Comté géographiquement françaises) et de par-delà (les Pays-Bas méridionaux) a participé à façonner une possible identité visuelle de la sculpture bourguignonne. On espère faire surgir de nouvelles œuvres, de nouveaux ensembles sculptés jusqu’à présent ignorés ou mal pris en considération par la critique, comme on souhaite bénéficier des travaux les plus récents consacrés aux matériaux et aux techniques de cette sculpture. Ce colloque est en lien direct avec le projet d’une grande exposition qui se tiendra au musée des Beaux-Arts de Dijon en 2026 et qui sera consacrée à la sculpture bourguignonne du XVe siècle.

Programme

Lundi 11 décembre 2023

Salle de l’Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon

Champmol et autour de Champmol

Présidence : Sophie Jugie

9h - 10h30

, Courtauld Institute of Art, Londres, Ad pedes patris: John the Fearless, Philip the Good and the Tomb of Philip the Bold Andrew Murray, Open University, Londres, The Discourse of Sculptural Creativity at the Charterhouse of Champmol

11h - 12h30

, Université de Bourgogne, Dijon, Les décors sculptés figuratifs du logis ducal de Dijon Jean-Marie Guillouët, Université de Bourgogne, Dijon et Petra Marx, LWL-Museum für Kunst und Kultur et Universität Münster, New consideration on Sluter’s apprenticeship and the artistic landscape in Westphalia

Iconographie

Présidence : Michele Tomasi, Université de Lausanne

14h30 - 16h

, Université Paris Nanterre, Le début d’un tout ? Approche iconologique de la Vierge éducatrice de l’église de Molay Lola Fondbertasse, Musée des Beaux-Arts, Dijon et Alexandra Gérard, C2RMF, Paris, L’étude et la restauration d’une Vierge et l’Enfant au phylactère du musée des Beaux-Arts de Dijon

16h30 - 18h

, Paris Lodron Universität, Salzburg, The Migration of Mary Magdalene from Italy to Burgundy and France and its afterlife (mainly in Savoy) Sherry C.M. Lindquist, Western Illinois University, Reading in Stone: What Are Books Doing in Burgundian Sculpture of the 15th Century?

Mardi 12 décembre 2023

Amphithéâtre de la Bibliothèque Colette/La Nef.

Circulation de sculpteurs, depuis et vers la Bourgogne

Présidence : Thomas Flum

8h45 Mots de bienvenue de Mme Christine Martin, 3e adjointe à la mairie de Dijon

9h - 10h30

, Université de Lausanne, Oeuvres, documents, et l’histoire de la sculpture bourguignonne. Autour du cas de Jan Prindale Michel Lefftz, Université de Namur, Jacques Morel (actif ca 1418-1459) et la sculpture en Bourgogne

10h45 - 12h15

, Museum of Fine Arts, Budapest, French and Burgundian Methods in Preparation- and Representation Techniques on Sculptures of the Buda Palace of the Hungarian King Sigismund of Luxembourg (1387–1437) Maria del Carmen Lacarra, Universidad de Zaragoza, L’activité de Jean de la Huerta en terres d’Aragon (1434-1444 et 1457-1460), nouvelles hypothèses

La Bourgogne et ses marches

Présidence : Jean-Marie Guillouët, Université de Bourgogne, Dijon

14h - 15h30

, University of Bergen, Horizontal, with Sculptures on Top: Rouvres-en-Plaine and European Medieval Altarpieces Jean-Luc Liez, Université de Lorraine, Nancy, L’influence bourguignonne dans la sculpture en Champagne méridionale au XVe siècle

16h - 17h30

, Région Bourgogne-France Comté, Direction Culture, Sport et Jeunesse, Besançon, La sculpture dans le diocèse de Chalon-sur-Saône (autour de 1500) Benoît-Henry Papounaud, Centre des Monuments nationaux, Cluny, Restauration de deux ensembles de sculpture monumentale de la seconde moitié du XVe siècle de l’abbaye de Cluny

Mercredi 13 décembre 2023

Salle de l’Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon

OEuvres, matériaux et réception

Présidence : Françoise Perrot

8h - 10h

, château de Germolles, La sculpture au coeur du programme emblématique du château de Germolles Lucretia Kargère, The Metropolitan Museum of Art, New York, The Metropolitan Museum’s monumental Poligny Virgin and Child

10h15 - 11h45

, Institut royal du Patrimoine Artistique, Bruxelles, De marbre et d’albâtre. Les matériaux de la sculpture bourguignonne au XV siècle Cécile Gourhand, École du Louvre, Paris, La place de la sculpture bourguignonne dans la réception du Moyen Âge aux États-Unis

Inscription

Organisation

Thomas Flum, Jean-Marie Guillouët, Sophie Jugie, Michele Tomasi