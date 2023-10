La République démocratique allemande (RDA) en France

Announcement

La RDA en France : Traces et mémoires d’une relation disparue. Acteurs – (Dis)continuités – Transmissions

Présentation

La reconnaissance de la République démocratique allemande (RDA) par la France, le 9 février 1973 a initié des relations officielles entre les gouvernements des deux pays. Les échanges entre la société française et la RDA, État-parti socialiste intégré au Bloc de l'Est, avaient cependant déjà débuté dès les années 1950 par les premiers jumelages franco-est-allemands et la création de l’Association des Échanges franco-allemands. Par ailleurs, des échanges associatifs, municipaux, culturels, syndicaux, partisans et académiques ont préexisté aux relations interministérielles et ont perduré jusqu’à la disparition de la RDA en 1990. La société française a entretenu un rapport particulier à cette « autre Allemagne » qui a servi de surface de projection à un certain nombre d’aspirations politiques et sociales. Ainsi, la réunification allemande, tout en mettant fin aux relations concrètes entre la France et la RDA, a également marqué le début d’un autre rapport de la société française à cet État disparu. Autant du point de vue institutionnel, culturel que sociétal, la RDA a en effet laissé des traces et des mémoires multiples en France que ce colloque cherchera à comprendre et à analyser sous un angle interdisciplinaire et franco-allemand.

Celui-ci se tiendra le 10 novembre 2023, en français et en allemand, à l’EHESS / FMSH (54, boulevard Raspail, 75006 Paris), et sera précédé d’une soirée d’ouverture à l’Institut Goethe de Paris, le 9 novembre 2023 (17 avenue d’Iéna, 75016 Paris).

Programme

9 novembre 2023

Soirée d’ouverture du colloque

Lieu : Goethe-Institut Paris (17 avenue d’Iéna, 75116 Paris)

18h-19h : Conférence : Expériences de Français en RDA – un double regard

Élisa Goudin-Steinmann (Université Sorbonne Nouvelle) et Dorothee Röseberg (Université Martin-Luther de Halle-Wittenberg / Leibniz-Sozietät der Wissenschaften zu Berlin)

19h-20h : Table ronde : Les relations entre la France et l’Allemagne de l’Est au passé et au présent

Modération : Lucas Delatre (ancien correspondant du journal Le Monde en Allemagne)

Avec Jean-Louis Leprêtre (ancien conseiller culturel à l’ambassade de France à Berlin-Est, en RDA), Stephan Steinlein (Ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne en France) (sous réserve) et Christian Wenkel (Université d’Artois)

10 novembre 2023

Colloque junior

Lieu : EHESS / FMSH (54 boulevard Raspail, 75006 Paris)

Introduction (9h-9h15)

Franck Schmidt (EHESS / Université de Heidelberg), Bettina Sund (EHESS / Université Martin-Luther de Halle-Wittenberg)

Panel 1 : La gestion de l’héritage de la RDA en France (9h15-10h45)

Modération : Dorothee Röseberg (Université Martin-Luther de Halle-Wittenberg / Leibniz-Sozietät der Wissenschaften zu Berlin)

Mathilde Harel (EHESS / Université de Lille) : « Utopie et désenchantement. Les gauches françaises faceà la chute du mur de Berlin (1989-1991) »

(EHESS / Université de Lille) : « Utopie et désenchantement. Les gauches françaises faceà la chute du mur de Berlin (1989-1991) » Ruth Lambertz-Pollan / Bénédicte Terrisse (Nantes Université) : « La RDA en France: Un reste livresque. Le cas de la bibliothèque universitaire de Nantes »

/ (Nantes Université) : « La RDA en France: Un reste livresque. Le cas de la bibliothèque universitaire de Nantes » Beena Sund (EHESS / Université Martin-Luther de Halle-Wittenberg) : « Austauscherfahrungen : Lektor*inneninitiativen der DDR und Frankreich (1973-1990) »

Panel 2 : Transformations et réaménagements des relations franco-est-allemandes après 1990 (11h-12h30)

Modération : Christian Wenkel (Université d’Artois)

Mathilde Gancel (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne / Université Louis-et-Maximilien de Munich) : « L’ouverture du BILD et de la GÜZ à l’Allemagne de l’Est après 1990 »

(Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne / Université Louis-et-Maximilien de Munich) : « L’ouverture du BILD et de la GÜZ à l’Allemagne de l’Est après 1990 » William Richier (Université de Cergy-Pontoise) : « L’évolution des jumelages entre la France et l’ex-RDA »

(Université de Cergy-Pontoise) : « L’évolution des jumelages entre la France et l’ex-RDA » Franck Schmidt (EHESS / Université de Heidelberg) : « L’association des EFA et l’Allemagne réunifiée :un rendez-vous manqué ? »

Panel 3 : Réceptions et mémoires des oeuvres est-allemandes en France (13h30-14h30)

Modération : Nicolas Offenstadt (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Adrien Bessire (Professeur agrégé d’allemand) : « La réception de la littérature et du cinéma post-RDA en France après 1990 »

(Professeur agrégé d’allemand) : « La réception de la littérature et du cinéma post-RDA en France après 1990 » Coline Perron (Sciences Po Strasbourg / Université Paris Nanterre) : « Transmission de la mémoire et réception du documentaire est-allemand “Solidarateau – Der rote Ring wird nicht gesprengt“ (1974) »

Discussion : La recherche française sur la RDA : acteurs et évolutions (14h45-16h)

Simon Godard (Sciences Po Grenoble), Élisa Goudin-Steinmann (Université Sorbonne Nouvelle)

Conclusion (16h-16h15)

Franck Schmidt (EHESS / Université de Heidelberg), Bettina Sund (EHESS / Université Martin-Luther de Halle-Wittenberg)

Comité d’organisation

Franck Schmidt (EHESS / Université de Heidelberg), Bettina Sund (EHESS / Université Martin-Luther de Halle-Wittenberg)

Comité scientifique

Simon Godard (Sciences Po Grenoble), Élisa Goudin-Steinmann (Université Sorbonne Nouvelle), Sandrine Kott (Université de Genève), Dorothee Röseberg (Université Martin-Luther de Halle-Wittenberg / Leibniz-Sozietät der Wissenschaften zu Berlin), Christian Wenkel (Université d’Artois)

Cet événement a été organisé avec le soutien du CIERA dans le cadre des colloques juniors et des manifestations « hors les murs », ainsi que du DAAD en coopération avec l’EHESS, la FMSH et le Goethe-Institut Paris.