Apprendre par la photographie (XIX-XXIe siècle)

Abstract

Cette troisième édition des Journées francophones de la Recherche en histoire de la photographie sur le thème Apprendre par la photographie (XIXe-XXIe siècle), propose d’étudier les usages de la photographie et ses différentes pratiques et méthodes dans la transmission des savoirs et des connaissances dans des contextes pluriels – pédagogique, éducation populaire, littérature jeunesse, etc. Cet appel peut s’ouvrir à la diversité historique et contemporaine des usages de la photographie dans diverses pratiques d’apprentissage : histoire de la photographie, histoire de l’art, études visuelles, anthropologie, sciences de l’éducation, histoire et théorie du droit, philosophie, archéologie des médias, histoire et économie de l’édition…