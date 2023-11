La peinture en région parisienne et le portrait « provincial »

Announcement

Présentation

Vendredi 24 novembre 2023 - 18h

La connaissance de la peinture en France au XVIe siècle est encore très largement faussée par la prééminence historiographique de l'art de cour incarné par le style italianisé de Fontainebleau et par le portrait officiel, porté à son sommet par Jean et François Clouet. Non seulement cet art a, plus qu'on ne l'a cru, essaimé dans toute la France au gré des possessions seigneuriales, mais une autre peinture française, parfois très marquée par la présence d'artistes des Pays-Bas, s'est développée dans bien des foyers régionaux, que des expositions ont depuis vingt ans commencé à mettre en lumière (en Bourgogne, en Provence). Le recensement de cette peinture française méconnue, essentiellement religieuse, souvent endommagée et perdue dans les églises et les réserves des musées, fait l'objet d'une base de données hébergée sur la plateforme AGORHA de l'INHA. Prioritairement menée sur le territoire français qui est le principal dépositaire de ce patrimoine, l'enquête prend aussi en compte les œuvres conservées dans les collections étrangères même si le dépouillement de celles-ci n'est pour l'instant pas mené avec le même systématisme. À terme, l'ambition de ce chantier est de poser de nouveaux regards sur la peinture française de François Ier à Henri IV.

Intervenants et intervenantes

Céline Cachaud (musée du Louvre)

Frédéric Elsig (université de Genève)

Camille Larraz (université de Genève)

Clémence Raccah (INHA)

Cécile Scailliérez (musée du Louvre)

Comité scientifique