Announcement

Appel à contribution pour un colloque « Les études germaniques et les études culturelles : réceptions, méthodes et pratiques » - 2 et 3 mai 2024 - Université de Bourgogne (Dijon)

Argumentaire

Alors que l’ouverture des études germaniques aux études culturelles tend à faire émerger de nouvelles problématiques en littérature, civilisation, histoire des idées et linguistique, les méthodes et concepts sur lesquels s’appuient ces recherches se nourrissent de différentes traditions. Ils sont le fruit d’une réception à divers degrés des Kulturwissenschaften allemandes ou des cultural studies anglo-saxonnes. Les travaux qui en résultent portent alors sur diverses thématiques, parmi lesquelles la notion de culture elle-même, le genre, le postcolonial, les rapports de pouvoir et les médias. Le colloque « Les études germaniques et les études culturelles : réceptions, méthodes et pratiques » propose d’aborder cette évolution à travers des communications qui :

présentent un état des lieux de la réception des études culturelles par les études germaniques

utilisent des outils issus des Kulturwissenschaften ou des cultural studies dans des travaux en littérature, civilisation, histoire des idées et linguistique récents ou en cours

ont recours à des recherches allemandes, elles-mêmes informées des cultural studies ou des Kulturwissenschaften

Modalités de contribution

Les communications dureront 20 minutes. Les propositions de communication d’environ 200 mots, accompagnées d’une courte notice bio-bibliographique, seront à envoyer au plus tard le 15 janvier 2024 à : philipp.jonke@u-bourgogne.fr

Organisation

Philipp Jonke

Comité scientifique