Un ciel dans l’histoire

Abstract

L’ambition de ces journées est tout à la fois de faire ressortir une diversité d’approches, de définitions et d'usages du ciel parisien, et de les inscrire dans l’histoire. Quatre sessions accueilleront des contributions qui permettront des croisements de regard sur des périodes resserrées. Seront ainsi explorées successivement les années 1910, l’entre-deux-guerres, les « Trente Glorieuses », et les décennies 1990-2000, moment d’un renouvellement des réflexions en matière d’aménagement fait au nom de la qualité de l’air et de la lutte contre le changement climatique. Une table-ronde finale aura pour objectif de confronter les approches historiques, développées au cours de ces deux journées, aux problématiques et enjeux actuels, ainsi que d’ouvrir de nouvelles pistes de recherche historique.