À l’occasion des 20 ans de Pratiques & Formes littéraires 16-18 publiée par l’IHRIM, le revue et le pôle éditorial Prairial organisent une journée d’étude : Les revues scientifiques sur la littérature (XVI e -XVIII e siècle) à l’heure de la science ouverte. Il s’agit d’inviter d’autres revues scientifiques au positionnement éditorial proche, spécialisées dans l’étude des littératures de l’époque moderne, pour un moment d’analyse de pratique et de réflexion collective sur les questions qui se posent à elles aujourd’hui, à l’heure de la diffusion numérique des sciences humaines et de la science ouverte.

14h00-15h00. Conférence : Chérifa Boukacem-Zeghmouri (Sciences de l'Information et de la Communication, Université Claude Bernard Lyon 1) : La vie secrète des revues : mutations et résiliences d’un modèle de la communication scientifique en SHS

Deux tables rondes réunissant des représentants de différentes revues et des acteurs de la diffusion permettront d’aborder, entre autres, le rôle des revues dans le champ disciplinaire des études sur les 16 e -18 e siècles, la situation des revues en SHS à l’heure du numérique et de la science ouverte et d’autres thématiques comme la question de l’évaluation.

