Cécile Martini (responsable de la bibliothèque de l’École française de Rome) et Raphaële Mouren (Head of Research Collections, British School at Rome) organisent, le 1er décembre 2023, une journée d'étude sur l'histoire des bibliothèques de recherche à Rome, mais aussi à Athènes, encore au Caire. Cette journée d’étude est co-organisée par l’École française de Rome (dans le cadre de son cent-cinquantenaire) et la British School at Rome avec le soutien du Centre Gabriel Naudé (EA 7286, Enssib),

L’histoire des « instituts » étrangers à Rome (institut est ici employé au sens large) est le résultat d’opportunités (ou absences d’opportunités) de recherche et de disponibilité des sources. Cette histoire est aussi le reflet de la place de la recherche en histoire, art et histoire de l’art dans l’histoire intellectuelle et culturelle de chacun des pays représentés. Le décentrage de la réflexion hors de Rome, consistant à envisager certaines de ces bibliothèques comme éléments de réseaux nationaux, permet d’aborder la question de l’influence du réseau national sur la constitution d’une collection documentaire et sur les attentes des lecteurs vis à vis de ces bibliothèques.

Sept bibliothèques de recherche du territoire romain et deux bibliothèques installées au Caire et à Athènes sont invitées à discuter de leurs histoires respectives dans un dialogue avec Andrea De Pasquale, du Ministère de la culture italien, spécialiste de l’histoire des bibliothèques italiennes.

9 h 15 | Introduction de la journée

Abigail Brundin , directrice de la British School at Rome

, directrice de la British School at Rome Brigitte Marin, directrice de l’École française de Rome

10 h 00 – 13 h 00 | Desservir une communauté de recherche sur le territoire romain

Langues : italien, anglais

Exemples croisés des bibliothèques :

Pamela Anastasio , Academia Belgica

, Academia Belgica Beatriz Fernández , Escuela Española de Historia y Archeología

, Escuela Española de Historia y Archeología Thomas Fröhlich , Deutsches Archäologisches Institut

, Deutsches Archäologisches Institut Sebastian Hierl , American Academy in Rome

, American Academy in Rome Janet Mente, Koninklijk Nederlands Instituut te Rome

14 h 00 – 16 h 00 | Les logiques de réseaux nationaux dans la constitution des collections documentaires à l’étranger

Langues : anglais, français

Table ronde autour des réseaux britannique et français :

Evi Charitoudi , British School at Athens

, British School at Athens Vanessa Desclaux , Bibliothèque nationale de France

, Bibliothèque nationale de France Cécile Martini , École française de Rome

, École française de Rome Raphaële Mouren, British School at Rome

16 h 00 | Discussions

16 h 30 - 17 h 00 | Synthèse et conclusion de la journée