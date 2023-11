Colette, « La Vagabonde »

Chaque année depuis près de dix ans, la faculté de lettres et le laboratoire 3.LAM de Le Mans Université proposent étudiants des classes préparatoires de la région Pays de Loire et d'ailleurs, ainsi qu'à leurs enseignants, une journée consacrée à l'une des oeuvres au programme du concours de la BEL. Cette année, c'est La Vagabonde de Colette qui est à l'honneur, appréhendée au travers du prisme du théâtre et de la morale par des spécialistes de l'écrivaine.

