Announcement

Présentation

Les deux post-doctorats s’inscrivent dans le cadre d’une recherche sociologique financée par l’INCa et l’IReSP.

Le projet Deux post-doctorats pour le projet « Activité physique adaptée en addictologie : étude de la pratique des professionnels et de son appropriation par les usagers » (APADDICTO) comprend deux axes.

Le premier axe entend rendre compte de la manière dont les programmes d’APA sont négociés et mis en place dans les espaces du soin de l'addictologie, explorant ainsi les configurations professionnelles. Cette recherche s’appuiera sur plusieurs terrains d’enquête (clinique de Soins de suite et de réadaptation, centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, centre thérapeutique résidentiel, etc.).

Le second s’intéresse aux trajectoires des consommateur·ice·s de substances psychoactives. Ce deuxième axe, étudie les conditions sociales de l’appropriation de cette APA par les usager·ère·s sur la durée et particulièrement en dehors des institutions de soin. Cette recherche s’appuiera sur plusieurs terrains d’enquête (clinique de Soins de suite et de réadaptation, centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, centre thérapeutique résidentiel, etc.). Elle s’appuiera sur un corpus préétabli auprès de patient·e·s en cure qu’il s’agira de remobiliser et d’élargir à de nouveaux enquêté·e·s.

Missions

Réaliser des monographies d’établissement traitant des problématiques d’addiction

Le/la post-doctorant·e contribuera à réaliser des entretiens avec des patient·e·s, des professionnel·le·s de santé et des enseignant·e·s d’APA, mais aussi des observations au sein de ces établissements, en collaboration avec les autres membres du projet. Il/elle participera pleinement aux différentes étapes de cette recherche, de la mise en place des outils à la rédaction du rapport de recherche et à la valorisation de celle-ci.

Participer à l’animation scientifique de cette recherche

Assurer une veille bibliographique et étoffer la revue de littérature durant l’ensemble du projet (comprenant les travaux en langue anglaise et les recherches hors sciences sociales). Le/la post-doctorant·e sera sollicité·e pour participer à l’organisation des manifestations (journée d’étude, workshop) en lien avec le projet.

Coordonner les moyens humains, techniques et financiers nécessaires à la réalisation du projet de recherche

Le/la post-doctorant·e, en lien avec le responsable scientifique, participera au pilotage du projet de recherche, facilitera le lien entre les membres de l’équipe des trois laboratoires engagés, avec les partenaires (cliniques, financeur, etc.), participera à l’organisation des réunions de travail (préparation, rédaction des comptes-rendus, etc.), aux possibles conventionnements et/ou enregistrement du projet sur les registres éthiques.

Profil recherché

Axe 1

Le/la candidat·e devra être titulaire d’un doctorat en sciences sociales (sociologie, anthropologie, sciences politiques) au moment de la prise de poste. Une expérience dans le champ des groupes professionnels, du travail, de la santé ou du sport est souhaitable.

Axe 2

Le/la candidat·e devra être titulaire d’un doctorat en sciences sociales (sociologie, anthropologie, sciences politiques) au moment de la prise de poste. Une expérience dans le recueil et l’analyse de trajectoires biographiques et/ou de carrières est attendu. Des connaissances sur les champs de la santé, du sport et/ou de l’addiction est également souhaitable.

Conditions d'emploi et de rémunération

Il n’y a pas de contrainte géographique associée à ce poste. La personne retenue sera néanmoins appelée à se déplacer à Paris, Rouen, Toulouse et Nancy.

Le/la post-doctorant·e sera rattaché·e au laboratoire DySoLab (EA 7476) de l’université de Rouen Normandie.

La durée du post-doctorat est de 36 mois à plein temps et la prise de poste s’effectuera dans l’année 2024, en fonction des disponibilités de la personne recrutée.

Salaire net mensuel : 3 100,69 €

Responsable scientifique du projet : Yannick Le Hénaff

Conditions de candidature

Pour candidater, veuillez transmettre

avant le 1er mars 2024

les éléments suivants à Emilie Gaborit (emilie.gaborit@univ-tlse3.fr) et Yannick Le Hénaff (yannick.le-henaff@univ-rouen.fr) :

Lettre de motivation

Curriculum vitae

Liste de publications

Rapports de soutenance de thèse (à défaut les pré-rapports de thèse)

Les candidatures seront sélectionnées par :