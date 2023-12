La re-médiation du patrimoine à la BnF

Announcement

Argumentaire

Comment traduire en texte et en images figées la langue des signes, pratique éminemment incarnée et dynamique ? Quel effet la composition d’un « recueil factice » à partir de libelles volants a-t-elle sur leur réception et leur conservation ? Que se passe-t-il du dessin sur le papier d’un objet pour un jeu vidéo à son encodage numérique dans des formes les plus économes en espace ? Ces problématiques soulèvent la question des media du patrimoine et des opérations de (re-)médiation de pratiques incorporées dans du papier, de fragments rassemblés en un tout, de dessin dans du code...

Au croisement de la philosophie, de la théorie des médias et de la sociologie de la traduction, nous pouvons définir assez largement un medium comme un dispositif technique (textuel, schématique, mécanique...) qui insère une chose encore informe dans un régime signifiant (en la rendant lisible, visible, actionnable selon une grammaire textuelle/visuelle ou un ensemble d’opérations prescrites) tout en contraignant les possibilités de signification du fait même de la matérialité et des affordances qui rendent celle-ci possible – ainsi, réciproquement, la pratique d’un medium donné informe en retour le régime signifiant. Ce faisant, les media mettent en relation des altérités autrement sourdes les unes aux autres, c’est là leur fonction « médiale ». Enfin, tout dispositif médial efface son action même : l’appropriation ou l’interprétation de la signification ainsi portée à l’être se fait à travers le medium dont les propriétés matérielles ne peuvent plus être tenues pour pertinentes dans la détermination du sens.

Dans ce cadre théorique, il devient intéressant de se pencher sur les opérations de « re-médiation », c’est-à-dire aux opérations de traduction d’un discours (ou d’une pratique, d’un objet...) depuis un support matériel vers un autre (un genre vers un autre, un medium vers un autre, un code vers un autre...) avec une attention particulière à ce que le changement de matérialité fait aux pratiques de circulation et d’appropriation des objets et à leurs publics.

Cette journée d’étude ouverte au public regroupe des chercheur·euses associé·es de la BnF et des expert·es en médiation culturelle, conservation, archivistique, bibliothéconomie ou sociologie afin de présenter des études de cas sur la (re-)médiation du patrimoine à la BnF :

lorsqu’un recueil factice est composé d’une collection de libelles, qu’est-ce que cela fait à la réception à la fois en termes de pratiques de lecture mais également de conservation et d’archivage ?

lors d’une conférence publique, qu’est-ce qu’une image projetée (en parallèle d’un discours oral) fait au spectateur de l’époque qui appréhende l’objet présenté au croisement de deux supports ?

qu’est-ce que cela implique pour l’archive de constituer une base de données iconographique à partir de manuscrits de de diverses époques et aires culturelles ?

quel usage des collections de Gallica font des publics qui téléchargent en quantité des fonds coloniaux pour les réordonner et exposer sur des sites privés ?

comment faire sortir de la BnF l’archive et le discours sur l’archive en traduisant pour un public plus large (vulgarisation, expositions...) ?

Ces présentations permettront d’ouvrir ainsi le champ à une discussion plus libre sur la notion même de (re-)médiation — et, plus informellement, à ce qui ferait la « marque de fabrique » des chercheur·euses associé·es de la BnF. L’évènement sera suivi, nous l’espérons par d’autres ateliers qui permettront de collaborer à la rédaction d’un recueil d’articles sur le sujet.

Modalités de participation

Programme

9h30 - 9h45 - Mot d’accueil, présentation du programme

9h45 - 11h00 :

La (re-)médiation des pratiques

« Le patrimoine écrit de la LSF : du matériel à l’immatériel » Flora Amann . Expert associé : Florian Forestier (BnF)

. Expert associé : (BnF) « Les illustrations de racines dans le corpus botanique de la BnF » Tassanee Alleau . Expert associé : Luc Menapace (BnF)

. Expert associé : (BnF) « Numériser une bibliothèque : collections, espaces, sociabilités » Simon Dumas Primbault. Experte associée : Irène Bastard (BnF)

11h00 - 11h15 - Pause

11h15 - 12h15 :

La (re-)médiation comme acte créatif

« Du moule et de la pellicule à la page : les adaptations sous licences dans les publications de Marvel Comics » Savinien Capy . Expert associé : Xavier Fournier

. Expert associé : Xavier Fournier « Remédiations temporelles, langagières et formelles du Kaddish d’André Schwarz-Bart » Keren Mock. Expert associé : Jérôme Villeminoz (BnF)

12h15 - 14h00 - Déjeuner

14h00 - 15h00 :

Politiques de la (re-)médiation

« Fonds Suzanne Citron : comment raconter autrement une vie engagée » Letizia Goretti . Experte associée : Claire Lesage (BnF)

. Experte associée : (BnF) « Eugène Gallois (1856-1916) : de l’image des colonies à la mémoire des lieux. Médiations et remédiations d’une œuvre de promotion coloniale » Florence Adrover. Expert·es associé·es : Olivier Loiseaux (BnF, CPL) et Flora Triebel (BnF, EST)

15h00 - 16h15 :

La médiation du patrimoine de la BnF

« Importer Gallica dans le Métavers » Guillaume Levrier.

« L’écriture narrative comme outil de médiation des fonds et archives coloniales » Vy Cao . Expert·es associé·es : Nguyễn Thị Hải (BULAC, Inalco) et Nguyễn Giáng Hương (BnF)

. Expert·es associé·es : (BULAC, Inalco) et (BnF) « Vulgariser et médiatiser le travail universitaire auprès du grand public » Tudi Crequer. Experte associée : Anna Quéré (Bretagne Culture Diversité)

16h15 - 16h45 - Pause

16h45 - 17h30 - Discussion libre. Retours réflexifs sur la notion de (re-)médiation. Qu’est-ce qui fait la marque de fabrique d’un·e chercheur·euse BnF ?

