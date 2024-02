Terrains d’aventure en Auvergne-Rhône-Alpes

Announcement

Journée d’étude TAMARA – Terrains d’aventure en mouvement en Auvergne-Rhône-Alpes 6 mars 2024, Archives municipales de Lyon – auditorium, 9h-17h

Présentation

Les terrains d’aventure, apparus au Danemark à la fin de la Seconde Guerre mondiale, sont des espaces de jeu à l’usage des enfants dans lesquels ils peuvent jouer, bricoler et construire librement à partir de matériaux simples. Des animateur·rices sont présent·es sur le terrain et en assurent le fonctionnement et la sécurité. Le concept a progressivement essaimé en Europe du Nord et est apparu en France en 1972. Il a connu son heure de gloire, puis les terrains d’aventure français ont progressivement disparu à la fin des années 1980 et au début des années 1990. Or nous assistons depuis 2018, à un intérêt renouvelé pour ces espaces d’apprentissage et d’expérimentation par le jeu. De nouveaux terrains ont ouvert mais les terrains d’aventure restent néanmoins méconnus par les dernières générations de l’animation socioculturelle. Leur renouveau suscite la curiosité et invite à se questionner sur les liens entre les terrains d’aventure d’hier et ceux d’aujourd’hui, en vue d’en interroger l’héritage urbain et éducatif.

S’agissant de la région Auvergne-Rhône-Alpes, aucune étude, même partielle, n’a encore été réalisée sur le sujet. Le projet TAMARA vise donc à combler ce manque, en mettant en perspective les traces du passé avec les initiatives actuelles et à venir. Quel enseignement peut-on tirer des expériences passées, quelles sont les problématiques émergentes, quelles sont les interactions des terrains d’aventure avec d’autres dispositifs sociaux, pédagogiques et culturels, de quelle façon les terrains d’aventure se transforment-ils dans le temps ? Telles sont quelques-unes des questions qui seront abordées lors de cette journée.

8h45. Accueil café

9h15. Introduction. Gilles Raveneau (Université Lumière Lyon 2, EVS) et Clothilde Roullier (Archives nationales)

9h30. Projection du film Le bois des enfants libres, production Tapla (2024)

9h45. « Le terrain d’aventure : un objet pour l’anthropologie et les sciences sociales » Gilles Raveneau (Université Lumière Lyon 2, EVS)

10h15. Échanges avec la salle

10h45. Pause

11h00. Table ronde. Les terrains d’aventure au présent : expériences pratiques. Animée par Deborah Gentès (Université de Paris 8) et avec la participation de Damien Lulé (CEMÉA Pays de la Loire), Sandrine Valette (Le Cri de l’œuf), Virgile Pointereau (MJC de Chambéry) et Davide Terzi (Université Lumière Lyon 2, CEMÉA PDLL)

12h00. Échanges avec la salle

12h25. « Une série de podcasts sur les Adventure Playgrounds du Royaume-Uni » Olessia Chevé (École nationale supérieure de création industrielle, ENSCI - Les Ateliers)

12h40. Pause déjeuner

14h00. Projection audiovisuelle. Extraits d’entretiens avec d’anciens animateurs de terrains d’aventure, archives audiovisuelles du projet Tapla

14h10. « Être animateur de terrain d’aventure hier et aujourd’hui : approche sociologique ». Étienne Guillaud (TAPLA-INJEP, Labex Les passés dans le présent, Université Paris Nanterre)

14h40. Échanges avec la salle

15h00. Projection du film François Grandeau et les terrains d’aventure, production Tapla (2022)

15h15. Pause

15h30. Les terrains d’aventure en région Auvergne-Rhône-Alpes : traces du passé et perspectives à venirÀ la recherche des sources d’archives Clothilde Roullier (Archives nationales) et Elsa Menendez (Université Lumière Lyon 2, TAMARA)

Table ronde : Les terrains d'aventure à venir en région Auvergne-Rhône-Alpes Animée par Gilles Raveneau (UniversitéLumièreLyon2,EVS) avec la participation des mairies de Lyon et Villeurbanne, de Jean-François Trochet (CEMÉA Rhône- Alpes), Victor Marteau (Le Cri de l'œuf) et de Marie Vermeil (CEMÉA Auvergne)

17h00. Fin de la journée

Informations pratiques

Cette journée promet d’être riche en échanges et en rencontres puisqu'elle comprendra des tables rondes, des conférences, des projections audiovisuelles ainsi que des opportunités de mise en relations entre acteurs du passé et du présent des terrains d'aventure en Auvergne-Rhône-Alpes.

Entrée libre sur inscription : https://je2024tamara.sciencesconf.org/registration