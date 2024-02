Faire lieu autrement

Si la dimension politique des tiers-lieux – le « tiers » – est bien documentée dans la littérature scientifique, la dimension spatiale – le « lieu » – reste parfois en dehors du champ d’analyse. Ce séminaire a pour ambition de questionner ce qui fait « lieu » à travers plusieurs échelles et d’analyser comment les contraintes spatiales fragilisent, questionnent ou renforcent les collectifs fondateurs et les valeurs singulières de chaque expérience « tiers-lieu ».

La journée débutera par une compréhension du tiers-lieu dans sa dimension locale et territoriale à travers deux pratiques de recherche. C’est ensuite l’approche architecturale et la pratique du métier d’architecte qui seront interrogées par le prisme des tiers-lieux. Enfin, des acteurs du territoire néo-aquitain transformeront ce séminaire en table ronde autour de problématiques architecturales concrètes.

Hybrid event (on site and online)

License

This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.