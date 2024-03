La philosophie et la question nationale

Announcement

Séminaire du Collège international de philosophie

Argumentaire

Prenant comme point de départ l’idée, proposée par Jacques Derrida, de « nationalisme philosophique », ce séminaire a pour but d’interroger la manière dont les différents discours nationaux et nationalistes ont accompagné tant la construction de l’historiographie philosophique moderne que le développement de la philosophie comparée ou interculturelle. La division du monde en « nations philosophiques » constitue aujourd’hui encore le point de départ de tout effort comparatiste et conduit à faire du « dialogue entre traditions » un discours tendant à légitimer les idéologies nationales. Une telle « situation » de la philosophie contemporaine n’est pas sans influencer les pratiques philosophiques et, plus encore, ses cadres institutionnels.

Toutefois, porter un regard critique quant aux rapports entre nation, nationalité, nationalisme et philosophie implique aussi d’interroger la pertinence philosophique de ces concepts. Est-il possible et légitime de reconnaître, parmi les styles des différentes traditions de pensée, des traits qui seraient constitutifs de « nationalités » ? En somme, existe-t-il des identités philosophiques ou des lieux de la pensée reconnaissables ? Quel rôle jouent les processus de modernisation dans le surgissement d’identités collectives auxquelles sont reliés, avec ou sans leur consentement, les philosophes d’une certaine région ? Présupposer des « lieux de la pensée » ne revient-il pas à « fétichiser » des différences en leur imposant un cadre « culturaliste », voire « idéologique », et à ignorer les relations d’influences réciproques entre différentes traditions ? Cela ne revient-il pas, en outre, à négliger la dimension universelle et cosmopolitique de la pratique philosophique ? C’est à de telles réflexions qu’entendra contribuer le présent séminaire.

Organisation

Séminaire organisé par Héctor G. Castaño et Romaric Jannel

Programme

7 mars, 14 heures : Rein Raud (Tallinn University) : “The philosophy of modernity for those who were late for the class” (séance en anglais)

Informations pratiques

Les séances auront lieu entièrement en ligne sur https://meet.google.com/bjc-cmdx-xza

Inscription préalable recommandée (en cas de changement de programme, problèmes de connexion, diffusion de matériaux, etc.) : https://forms.gle/XEUBsgiWv8w5kNTB7