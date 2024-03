Écrire sa confession en France de la Renaissance à nos jours

Réelles ou fictives, les pratiques écrites de la confession s’illustrent dans des corpus génériques variés et témoignent de l’inscription de l’exercice dans le contexte moral et socio historique du temps de la rédaction. Aveu ou profession : comment s’écrit la confession au fil des siècles, du christianisme primitif à l’Ancien Régime dominé par le pouvoir clérical, à la république laïque d’aujourd’hui ? Quels desseins expliquent les raisons de sa présence et les modalités d’énonciation choisies ?

License

This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.