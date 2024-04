Art à l’épreuve de la géopolitique

Announcement

Colloque international organisé par l’Association Méditerranéenne des Arts Plastiques Contemporains de Monastir, l’Institut Supérieur des Beaux-arts de Sousse et l’Institut Supérieur des Arts et Métiers de Sfax

Monastir, les 07 et 08 décembre 2024

Argumentaire

Le contexte géopolitique est présent dans la production artistique individuelle et dans les stratégies culturelles de certains pays. En effet, il est rare, de nos jours, de trouver un artiste plasticien ou créateur qui demeure totalement indépendant à l’égard des circonstances politiques internationales et autonome vis-vis des institutions de son pays. La plupart des politiciens actuels font appel lors de leurs campagnes électorales à des artistes célèbres (acteur, chanteur, cinéaste, etc.) considérés par le grand public comme des personnes au pouvoir sacré desquelles il convient de se rapprocher. Même par le passé, certains artistes étaient connus par leur proximité des sphères du pouvoir et ont été mêlés aux affaires politiques qui ont agité leurs siècles. Michel-Ange n’était-il pas le favori des Médicis en Italie et du coup impliqué dans certaines stratégies politiques ? Aux Pays-Bas, Paul Rubens n’était-il pas complice de la famille régnante et n’a-t-il pas exercé la fonction de diplomate ? Ariste et politicien influent, il a accueilli chez lui Marie de Médicis – femme d’Henri IV, mère du futur roi louis XIII et régente du trône de France de 1610 à 1617- après les révoltes de 1617 et son éviction par son fils. En Espagne, Diego Vélasquez n’a-t-il pas été anobli par le roi Philippe IV et n’a-t-il pas reçu des honneurs et établi Maréchal de cour ? De nos jours, l’Amérique et l’Europe sont considérés comme des modèles culturels et artistiques dominants. Après la chute du mur de Berlin et de l’URSS, la Russie n’a pas réussi à s’imposer comme puissance culturelle reconnue par les autres pays du monde en raison du dysfonctionnement politique et de certains problèmes économiques qui ont eu un impact sur la scène artistique. En effet, les artistes n’étaient pas présents sur la scène internationale et n’ont pas réussi à former des communautés. Les pays occidentaux ont joué un rôle dans l’isolement des artistes des pays de l’Est, sauf ceux qui ont voulu rejoindre « le monde libre » et fuir le « rideau de fer. » La géopolitique a joué un rôle considérable dans l’exaltation de l’image positive de l’Europe et de l’Amérique et l’éviction de la Russie de la liste des pays prescripteurs en matière de création artistique. Les pays de l’Europe occidentale et l’Amérique ont de plus en plus tendance à déployer leur influence culturelle et artistique à l’étranger et à se présenter comme modèle à suivre et mesure de toute chose. Il suffit de rappeler à ce propos le cinéma américain qui est devenu un modèle incontournable pour tous les pays du monde. Arme de combat, l’art est alors missionné de dévaloriser la culture de l’ennemi. L’image de l’Autre dans le cinéma américain (du Vietnamien, de l’Arabe, de l’Afghan, etc.) est fort dépréciative.

De plus, en temps de guerre, l’art semble être investi d’une autre mission. La géopolitique interpelle tous les domaines de l’art soit pour plaider une cause juste, soit pour blanchir des pratiques illicites ou encore couvrir les actions hideuses d’une force envahissante. La photographie en temps de guerre, les graffitis, le cinéma et les spectacles de rue improvisés sont des moyens de faire passer un message que les politiciens veulent que nous prenions pour vrai et historiquement correct. Ainsi, une cause juste peut-elle devenir dans les médias (dans les documentaires, les photos, les écriteaux, les affiches, etc.) une action terroriste et non pas une lutte contre l’occupant. L’exemple de Gaza est à ce propos fort éloquent.

Axes de réflexion et de recherche

L’art peut-il se libérer du contexte géopolitique ? Est-il forcément assujetti aux changements politiques et stratégiques à travers le monde ?

Comment l’art est-il instrumentalisé par les politiciens et les idéologues pour légitimer certaines pratiques ou dénoncer des faits ?

L’art en temps de guerre et l’interférence du politique et de l’artistique : les exemples de Gaza, de l’Ukraine, etc.

Street art, installation, performance, etc. : nouveaux moyens d’expression non conventionnels ; échappent-ils pour autant aux contextes géopolitiques ?

Retour de la censure sous une autre forme (respect de la bienséance, de la morale, de la religion de l’Autre, …). L’objectif n’est-il pas en réalité autre, à savoir contrôler la production artistique (peinture, sculpture, photo, cinéma, etc.) pour qu’elle ne devienne pas un instrument tourné contre les régimes politiques ?

Géopolitique, art et cultures locales : ethnocide perpétré par les politiciens, propagande de certains pays qui ont tendance à déployer leur influence culturelle et artistique à l’étranger, etc.

Modalités de soumission

Les résumés des propositions de participation (300 mots au plus) doivent être envoyés, avec CV sommaire (pas plus d’une demie page) obligatoire, à l’adresse électronique suivante : colloqueinternational.amapc@gmail.com

au plus tard, le 15 juin 2024

Frais de participation

kit du colloque + pause-café + hébergement + restauration + ouvrage des actes du colloque : 150 euros

Dates clés du colloque

* 15 juin 2024 : dernier délai pour envoyer les propositions de communication (intitulé et résumé (300 mots/Format WORD) + CV sommaire).

* 30 juin 2024 : dépouillement et sélection des communications par le comité scientifique.

* 15 octobre 2024 : dernier délai pour envoyer le texte complet pour la publication. (Format WORD)

Comité scientifique

Hafedh Djedidi : Pr. émérite de l’Enseignement supérieur : études théâtrales et arts du spectacle, Univ. de Sousse.

Fetah Ben Ameur : Pr. de l’Enseignement supérieur en arts plastiques, Univ. de Sfax.

Khaled Abida : Maitre des conférences en arts plastiques, Univ. de Monastir.

Ali Aoun : HDR en art, anthropologie et littérature (études comparées), Univ. de Tunis Al Manar.

Imen Douzi : HDR en arts plastiques, Univ. de Sousse.

