Migrations, mobilisations, et éthique(s)

Announcement

Dans le cadre du projet MOBIL (Mobilités, migrations, mobilisations)

Université catholique de l’Ouest – Angers, 26 juin 2024

Argumentaire

Suite à la journée d’études qui s’est tenue le 13 juin 2023 à l’UCO sur la thématique « Migrations, mobilités et éthique(s) », nous lançons un nouvel appel à communications pour une seconde journée d’études le 26 juin 2024. À partir d’un regard pluridisciplinaire les migrations y seront cette fois abordées sous l’angle des mobilisations, articulées à l’éthique. Généralement associées à une dimension politique, ou tout du moins politisée, en quoi les mobilisations dans le cadre migratoire relèvent-elles également de l’éthique ? Autrement dit, quelle part d’éthique les mobilisations comportent-elles ? Qui mobilise ? Que mobilise-t-on ? Comment les mobilisations se construisent-elles ? Avec quels moyens ? Et selon quelle éthique ? Celle de la « responsabilité » ou celle de la « conviction », pour reprendre la célèbre grille d’analyse élaborée par Max Weber ? Ou encore selon une autre perspective éthique ?

Les mobilisations sont ici entendues comme des actions collectives ou personnelles en vue de soutenir une cause, revendiquer ou défendre des intérêts ou des droits (Lefebvre 2017). Elles peuvent être supranationales, transnationales, nationales ou locales (Kastoryano 1994, Chimienti et Solomos 2020), institutionnelles (Baudot et Revillard 2014), politiques (Tilly 2008, Calabrese et al. 2022), associatives (Martin 2017, Pette 2023), citoyennes (Delépine et d’Halluin 2021, Véniat 2021) ou encore familiales (Grysole 2020). Peuvent également être envisagées les manifestations artistiques à caractère politique (Andrieu et Rinaudo 2023), les mobilisations numériques (Sedda 2021) ou médiatiques (Neveu 2011 ; Heller et Pezzani 2014).

En réflexion liminaire nous formulons l’hypothèse que les actes de mobilisation se conforment, toujours ou presque, à une éthique. (Se) mobiliser signifie, par conséquent, (se) mobiliser éthiquement. L’éthique peut s’envisager ici à travers le prisme de la reconnaissance (Taylor [1994] 2019, Honneth 2020), la dignité (Fleury 2023), l’hospitalité (Boudou 2017), le care (Apitzsch 2014), la compassion (Sorrentino 2019). Pour approfondir la réflexion nous explorerons les mobilisations effectuées par, pour ou contre les populations migrantes. On privilégiera des mobilisations inédites dans leur objet ou dans leur forme, pas ou peu explorées.

Nous proposons quatre axes de questionnement :

1) Mobilisations des migrant.e.s

Nous nous intéresserons ici aux mobilisations « endogènes » qui se déroulent en amont et en aval de la migration : des mobilisations de départ (Gueye 2007) à celles de l’installation, en passant par les liens entretenus avec le lieu d’origine. Les mobilisations collectives de migrant.e.s pour revendiquer l’égalité de traitement ou l’obtention de droits sont anciennes (Combes et al 2011). Ces contestations émanent de différentes catégories de migrant.e.s, souvent marginalisé.e.s telles les femmes migrantes (Miranda et al. 2011, Arab et Azaitraoui 2024), les travailleur.se.s (Hmed 2008), les personnes en situation irrégulière (Barron et al. 2011), les détenu.e.s ou ex-détenu.e.s en centre de rétention administrative (Clochard 2016). Quelle dimension éthique ces mobilisations collectives soulèvent-elles ? Nous pourrons, par ailleurs, interroger l’éthique des mobilisations de migrant.e.s en recourant à d’autres paramètres d’analyse tels que les réseaux mobilisés lors de la trajectoire migratoire, les transformations sociales sur les territoires de la mobilité (Dureau, Hily, 2009), les mobilisations religieuses (Mossière et Bava 2021), ou encore les mobilisations économiques via les transferts de fonds vers la famille ou la localité d’origine (Grysole et al. 2022).

2) Mobilisations en faveur des migrant.e.s

Il s’agira ici de mettre au jour les valeurs éthiques promues par les mobilisations « exogènes » : société civile, associations, collectifs et organismes locaux, nationaux ou internationaux engagés dans la défense ou la solidarité envers les migrant.e.s. Il serait intéressant d’examiner les ressorts des actions collectives, leur effervescence et leurs effets, telle la protestation en France contre la loi dite « immigration », les politiques d’expulsion ou d’externalisation de l’asile ; en Espagne contre les conditions de travail et de vie des saisonnières agricoles (Arab, 2023) ; ou en Allemagne, très récemment, contre le discours de « remigration » porté par le parti d’extrême droite AfD (Sebaux 2024). Comment des engagements relevant d’une éthique de la solidarité et de l’humanisme autour de valeurs à portée universaliste sont-ils mobilisés dans ces contextes politiques ? En quoi ces actions collectives mobilisent-elles les corps et les esprits, les affects (empathie, compassion) et les valeurs (politiques et/ou religieuses) ? Quelles sont les limites, à travers l’analyse des catégories du droit par exemple, de l’assistance portée aux demandeur.se.s d’asile, aux MNA, aux débouté.e.s ?

3) Mobilisations contre les migrant.e.s

Comment aborder les questionnements éthiques lorsque la visée idéologique des mobilisations est inversée, faisant valoir le refus d’accueillir des migrant.e.s sur le territoire national (Simonneau et Castelli Gattinara 2019, Belhadi 2023) ? À quelle rhétorique éthique les partis nationalistes identitaires se réfèrent-ils ? Les démonstrations d’hostilité envers les migrant.e.s se multiplient en Europe (Dublin en février 2024, Dresde en janvier 2024, Knowsley (R.U.) en mars 2023, Calais en 2015 et 2016). En quoi ces mobilisations anti-migrants ont-elles à voir avec le ressentiment ou l’amertume (Fleury 2020) ? Quelles sont les conséquences éthiques, les préjudices de ce refus des populations étrangères, et plus particulièrement des groupes ethnicisés et racisés ?

4) Mobilisations des professionnel.le.s et des chercheur.e.s

Nous chercherons à voir ici comment les éthiques professionnelles s’articulent avec les politiques migratoires (d’Halluin-Mabillot 2012 ; Bouquet et Jaeger 2011), comment se mobilise le/la chercheur.e ou professionnel.le « engagé.e » et pourquoi. Quel lien opérer avec les dimensions socialisatrices et les parcours personnels ? Dans quelle mesure l’éthique professionnelle et la déontologie des travailleurs sociaux est-elle mise à mal ? De récents travaux sur la migration (Corso 2022) semblent augurer un personal turn dont on pourrait examiner l’importance. Le/la chercheur.e ou le/la professionnel.le pourrait décrire les effets que ses engagements ont stimulé et continuent à stimuler chez lui/elle : doute, espoir, découragement, épuisement, etc. La dimension des affects conduit à questionner la mobilisation physique du corps à travers les notions de posture impliquée (Verquère 2024), de corps sentant (Tremblay/Malbois 2024) ou de corps comme « outil de recherche » (Gonçalves 2024).

Cette journée d’études s’intéressera donc aux mobilisations collectives et individuelles dans le champ migratoire, sous toutes leurs formes. En quoi le prisme épistémologique de l’éthique peut-il éclairer leur caractère antagonique (« pro- » versus « anti-migrants ») ? Permet-il de mieux en comprendre la genèse, les leviers, les finalités et les effets ? Pour tenter de répondre à ces questions nous sollicitons une approche pluridisciplinaire : histoire, civilisation, sociologie, sciences politiques, droit, sciences de l’information et de la communication, philosophie etc. La participation de professionnel.le.s est souhaitée. Par cet apport croisé, à travers le prisme de l’éthique, nous espérons éclairer les dynamiques de mobilisation face à l’enjeu migratoire.

Modalités de contribution

Les propositions de communication (titre, résumé de 400 mots et bref CV) sont à envoyer

avant le 30 avril 2024

à William McKenzie (wmckenzie@uco.fr), Amélie Puzenat (amelie.puzenat@uco.fr) et Gwénola Sebaux (gsebaux@uco.fr).

Un retour sera fait aux participant.es le 15 mai 2024 au plus tard.

Comité d’organisation

William Mckenzie (MCF en littérature comparée, Université catholique de l’Ouest)

Amélie Puzenat (MCF en sociologie, Université catholique de l’Ouest)

Gwénola Sebaux (Professeure en histoire et civilisation de l’Allemagne contemporaine, Université catholique de l’Ouest)

Comité scientifique

Chadia Arab (Chargée de recherche CNRS HDR en géographie sociale, Université d’Angers)

Mustapha Azaitraoui (Professeur en anthropologie, Université de Khouribga, Maroc)

Olivier Bonnewijn (Titulaire de la chaire « Éthique et innovation », Université catholique de l’Ouest)

Katell Brestic (MCF en histoire et civilisation germanophone, Université d’Angers)

Samuel Delépine (MCF en géographie sociale, Université d’Angers)

Rocío Gonzalez-Naranjo (MCF en littérature comparée, Université catholique de l’Ouest)

Thomas Hoang (MCF HDR en sciences de l’information et de la communication, Université catholique de l’Ouest)

William Mckenzie (MCF en littérature comparée, Université catholique de l’Ouest)

Hélène Jarousseau (Professeure en anthropologie, Université catholique de l’Ouest)

Brigitte Pirastru (Dr en civilisation allemande, Université catholique de l’Ouest)

Ingrid Plivard (MCF en psychologie sociale, Université catholique de l’Ouest)

Amélie Puzenat (MCF en sociologie, Université catholique de l’Ouest)

Gwénola Sebaux (Professeure en histoire et civilisation de l’Allemagne contemporaine, Université catholique de l’Ouest)

Bettina Severin-Barboutie (Professeure en histoire contemporaine, Université Clermont Auvergne)

Sheena Trimble (MCF en histoire et civilisation nord-américaines, Université catholique de l’Ouest)

Meryem Youssoufi (MCF HDR en anthropologie et sociologie, Université Ibn-Zohr, Maroc)

Projet MOBIL

https://recherche.uco.fr/programmes/mobil-mobilites-migrations-mobilisations

La Journée d’études du 26 juin 2024 est corrélée à la Journée d’études « Migrations, genre et éthique » (25 juin 2024, Université d’Angers) du projet annuel Mig’Get en lien avec le projet MOBIL.

https://msh-ange-guepin.univ-nantes.fr/la-recherche/migget-migration-genre-et-ethique-au-maroc-regards-croises-et-perspectives-transnationales